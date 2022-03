Korábban egy EFOP-os pályázatnak köszönhetően ingyenes szakköröket szerveztek Nemesvámoson. A kézműves szakkör keretében gyöngyfűzést, nemezelést, kosárfonást is tanultak a résztvevők. Ugyan a pályázat már lezárult, de fontosnak tartották, hogy ezek a szakkörök tovább működjenek. A pályázat szakmai vezetője, a nemesvámosi önkormányzat munkatársa, Balássi Anett újra életre hívta ezeket a klubokat, mivel igényelték is a szakkörök további működését a korábbi résztvevők.

A nemesvámosi kézműves klubban legutóbb, a nemzeti ünnephez kapcsolódva, gyöngyből készítettek látványos kokárdát a hölgyek és a velük érkező gyerekek. A több helyen is kézműves szakkört vezető Antal Katalin szerint könnyű gyöngyöt fűzni, és az emberek nagyon szeretik ezt az elfoglaltságot. A hölgyek amúgy is már ősidők óda vonzódnak az ékszerekhez, amelyek között előkelő helyet foglalnak el a gyöngyből készültek. A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) által szervezett szakkörök között szerepel a gyöngyfűzés is. Katalin is ott tanulta meg annak a kokárdának az elkészítését, amelyet a nemesvámosi foglalkozáson fűztek a résztvevők.

Nemesvámoson a kézműves klub keretében készültek a gyöngyből fűzött kokárdák Forrás: Molnár Sándor/Napló

Az NMI internetes oldalán egyébként megtalálható sok minden más mellett a gyöngyből fűzött kokárda elkészítéséhez minden hasznos információ.