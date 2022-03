Ajka önkormányzata az egykori Videoton-pálya területét gazdálkodásra alkalmassá tette, és 2017 óta ingyenesen rendelkezésre bocsátja azoknak, aki vállalják a vegyszermentes termelést, a parcella gondozását és a termény egy részének jótékony célú felajánlását. A bolgárkert név a területen egykor messze földön híres gazdálkodást folytató, bolgár nemzetiségű kertészekre utal. A kerttel felvette a kapcsolatot a magyarországi bolgár önkormányzat, melynek tagjaitól 200 tő paradicsomot kaptak az ajkaiak.

Idén folytatódik az együttműködés. Március elejéig 22 család kért parcellát, még vannak szabad területek, amelyekre lehet jelentkezni. Kovács Tibor gondnoktól megtudtuk: idei újdonság, hogy a kert egyik sarkában komposztálót alakítottak ki, amelyből a saját kertjüket vagy háztájit gondozók is vihetnek. A korábban megszokott szerint a bolgárkertben termelő kertbarátoknak a vetőmag- vagy palántabeszerzésében is segítenek, illetve tanácsokkal is ellátják őket. A locsoláshoz a vizet ingyenesen biztosítják. A kertbarátoknak közösségi programokat és egy halimbai kirándulást terveznek.

A kert négy munkatársa a téli hónapokban a gépek karbantartásával és az idei év előkészítésével foglalkozott. Ők gyógynövényeket is termelnek, amelyekből gyógy­teát készítenek. Az egészséges életmód népszerűsítése céljából helyben és a városi rendezvényeken kóstoltatnak.