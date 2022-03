A 22 éve működő, Bódé városrész időseit összefogó civil szervezet tagjainak hiányzik az együttlét. A közösség erejét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az alapító közül mindenki, aki még él, tag. Az idén elmaradt a tollfosztás, amelyet 12 éve megcsináltak, majd a tollból egy helyi kisgyermeknek paplant készítettek, és adták át azt a családnak a tollfosztást lezáró ünnepségen, a sudrin. Toll az idén is van, ha a tagság úgy dönt, a fosztást is megtartják. Ha nem, anyák napján akkor is felköszöntenek egy helybeli kisgyermekes édesanyát.

Az alapító okiratban felsorolt céljaik között szerepel a régi falusi gasztronómiai hagyományok ápolása és továbbadása. Sok fiatalabb az ő rendezvényeiken kóstolta először a kukoricaprószát, valamint többször főztek általános iskolásokkal közösen szilvás gombócot. Ők hozták létre egy vállalkozó segítségével a városrész központjában az 1848-49-es emlékparkot, amelyet azóta is gondoznak.