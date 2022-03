A 16 fogatból álló menet résztvevői egyesével hajtottak a fogatmustrára, ahol Győrffy-Villám András mutatta be az érkezőket a közönségnek. A szakmai zsűrit vezető szakember elmondta, hogy a komoly lovas múlttal rendelkező Nagyvázsonyban nemcsak ébren tartják a lovas hagyományokat, hanem az Igásló Központnak köszönhetően új tartalommal is megtöltik azt. A felvonulás kapcsán Győrffy-Villám András megjegyezte, hogy a jelenlegi magyarországi lótenyésztés egészen szép keresztmetszete jelent meg itt a 16 fogatnak köszönhetően. A hagyományos magyar félvértől a lipicain át, a nóniusztól a frízig, valamint a hidegvérűektől a shetlandi pónikig szép számmal érkeztek lovak az igényes fogatokkal, amelyeknél szakszerű volt a fogatolási mód. A résztvevők pedig okoztak meglepetéseket a zsűrinek az ötletes farsangi maskaráikkal.

A lovas farsangra ellátogatott Navracsics Tibor kormánybiztos, a térség ország- gyűlési képviselőjelöltje is, aki Fábry Szabolccsal, Nagyvázsony polgármesterével és Gere Dávid Márk atyával ünnepélyesen átadta a Magyar falu program sikeres pályázatának köszönhetően a településre érkezett Ford kisteher­- autót és a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program segítségével beszerzett új, fedett, 24 személyes, klimatizált, elektromos kisbuszt.

A köszöntőket követően a Nagyvázsonyi Férfi Dalárda fellépése fokozta a hangulatot, majd Horváth Richárd és zenekarának muzsikája kíséretében elégették a kiszebábot. A Mesevár Óvoda apróságai hangosan zajongva és az égő kiszebábot körültáncolva, aktívan részt vettek a télűzésben.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Szombaton zajlott a VI. Pálinkamustra is a Reményi Antal rendezvényházban, ahol szakmai zsűri előtt mérették meg a gazdák a pálinkáikat.

Zékány Zsolttól megtudtuk, hogy több mint 20 minta érkezett bírálatra, és idén a legjobb pálinkák szőlő-, illetve törkölypálinkák voltak. A Ravasz Tibor, Reményfi László és Zékány Zsolt alkotta zsűrinek nehéz dolga volt, hogy végül kiválassza az abszolút győztest a három legjobbnak ítélt és arany fokozatot elnyerő, de név nélkül leadott mintából.

A verseny végeredményét a farsangi bálon hirdették ki, ahol az est sztárvendége a Neoton Família népszerű énekesnője, Csepregi Éva volt, rajta kívül a Rulett Együttes gondoskodott még a jó hangulatról.

Magyarpolányban Krisanné Papp Andrea kulturális munkatárstól megtudtuk, hogy idén először szervezték meg közkívánatra a programot.

A településen szokás, hogy év elején leülnek az önkormányzat tagjai, az intézményvezetők és a civil szervezetek képviselői, hogy megbeszéljék a rendezvényeket. Egy megbeszélésen vetődött fel az igény egy ilyen programra. Többen megfogalmazták, hogy az elmúlt két évben a járvány miatt sok közösségi rendezvény elmaradt, ezért ha már lehet, ragadjanak meg minden alkalmat az együttlétre.

A télbúcsúztatóba, mint minden programjukba, beépítették a nemzetiségi hagyományok ápolását, a busó a magyar, a kerepelés a sváb szokásra utal. Miután a menet megérkezett a papkerthez, Grőber József polgármester köszöntötte a télűzők egyre népesebb seregét.

Forrás: Gyarmati László

A programra Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a somlói Borbála borversenyről és az azt követő télűzésről érkezett. Köszöntőjében elmondta, hogy már érezzük a tavasz illatát, csicseregnek a madarak. Sok sikert kívánt a rendezvényhez, és hozzátette, aki kér, szívesen megkínálja a nála lévő borral. A helybeli Lang Rudolf élt is a lehetőséggel, a képviselő nyakában lévő poharat teletöltötte, majd jóízűen megitta a vörösbort.

A beszédeket követően Grőber József meggyújtotta a tér közepén álló farakást, amelyre a kiszebábot tették. Aki vitt bánatzsákot, azt is a tűzre dobhatta, majd nézhette, hogyan válik a lángok martalékává a bánata.

A télűzés előtt a szervezők kvízt állítottak össze és osztottak ki a farsang témaköréből, aki azt kitöltve visszavitte, ajándékot vett át Grőberné Adorján Renátától.

A jelmezesek és a vállalkozószelleműek két csapatot alkottak, egyik volt a tavasz, a másik a tél. A feladat kötélhúzás volt, amelynek mindkét csapat nagy lelkesedéssel és győzni akarással fogott neki. Volt nagy küzdés, feszülő izmok, erőlködés. Végül a tavasz győzött. Egy kisfiú szerint azért, mert a tavasz csapatában többen voltak. A körülötte állók elmondták neki, hogy a tél már sokat volt itt közöttünk, kiadta a benne lévő fagyot, havat, szelet, jeget, közben elfáradt, így már ideje pihenőre térnie.

Bakonyoszlopon maskarás felvonulással kezdődött a farsangi mulatság a bakonyoszlopi művelődési házban szombaton délután.

A legkisebb jelmezes báránynak öltözött, a legidősebb macska bőrébe bújt. Több királylány érkezett az eseményre, megjelent szellem, pillangó, bagoly, ördög, tűzoltó, kalóz, tavasz- és ősztündér, sőt, Csingiling, a mesehős is.

– Településünk vezetése nagy figyelmet fordít a hagyományok tiszteletére és őrzésére. Valljuk, hogy a múlt ismerete és ápolása nélkül jövő sem létezik – hangsúlyozta Baumgartner Etelka alpolgármester, aki a képviselő-testület nevében verssel köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az utóbbi idők koronavírus-járvány miatti bezártsága után nagy érdeklődés mutatkozott a falu első közösségi rendezvénye iránt. A jelmezes bemutatkozás után ropták a táncot az ifjabb nemzedékek képviselői. A zsűri értékelése nyomán az eredményhirdetésnek mindenki örülhetett, mert valamennyi beöltöző nyertesként köszönthette egymást. A tombola szintén mosolyt csalt a gyermekek arcára, üres kéz nem maradt ekkor sem.

A farsangi rendezvényekről elmaradhatatlan fánkot és zsíros kenyeret lehetett kóstolni, enni. A programnak ezeket a részeit, mondhatni, végig szomorúan szemlélte a vesztét érző kiszebáb. A mulatság után úgy kísérték utolsó útjára a falubeliek, hogy a kisebbek hangszert ragadtak. Ütötték a dobot, a cintányért, fújták a furulyát, énekelve, mondókázva kergették el a telet akkor is, amikor lángra lobbant a bábu az udvaron. Utána következtek a tavaszváró ritmusok, versek.

Kemenesszentpéteren első alkalommal élesztették újra a kiszebábégetés néphagyományát disznótoros mulatság keretében a községben a farsangot záró hétvégén.

Télűző disznótort tartottak szombaton az önkormányzati hivatal udvarán. A jó hangulathoz a zenét a Szili Linkószer Citerazenekar biztosította, két helyi taggal. Perlaki György elnök elmondta, 2005-ben alakult meg a zenekar három fővel, 2007-től egyesületi formában, tizenöt taggal működnek.

Forrás: Laskovics Márió/Napló

– Zenekarunk több prím- és tenorciterával, kis basszus és bőgőciterával hangszerelt az előadott daloknak megfelelően. A nép hangszerek közül köcsögdudával és tökszár dudával egészíti ki tevékenységét. 2010-ben a területi minősítőn arany, 2012-ben és 2014-ben az országoson arany és arany páva minősítésben részesült. Általában eredeti, hiteles Szili-Rábaközi népviseletben lépünk színpadra – mutatta be a közönségnek bor- és tájegységi dalcsokrokkal kedveskedő zenekart a vezetője, Perlaki György.

Bakonyjákó és Németbánya immár tizedik alkalommal elevenítette fel közösen a sváb ősök és a magyar népi kultúra farsangi hagyományait, egységbe forrva vigadtak szombaton.

A program a bakonyjákói faluházban kezdődött Juhász Katalin zenés-táncos műsorával, majd kézműves foglalkozáson elkészítették a télbanyát, közös ebéd és Herédi János ceremóniamesteri köszöntője után pedig kisvonattal, illetve lóháton és gyalog érkezett meg a menet Németbányára, ahol megáldották a Bitva patakot és tűzre dobták a kiszebábot. A Fő téren Németh Dénes és zenekara adott koncertet. A zenére aki akart, táncra perdülhetett, ugyanis Szabó Sándor, a litéri Zöldág Néptáncegyüttes vezetője magyar népi táncházat tartott. Mindkét helyszínen finom falatok várták a civilben vagy jelmezben érkező résztvevőket.

A programot a két önkormányzattal közösen szervező Németbányai Kostajger Mihály Közhasznú Egyesület részéről Schmidt Attiláné közművelődési szakember a Naplónak nyilatkozva felidézte, 2011 óta szervezik meg a közös farsangolást, ami mindössze kétszer, 2019-ben influenza-, 2021-ben koronavírus-járvány miatt maradt el.

Pápán jelmezes felvonulással búcsúztatták a telet a hétvégén a Pegazus Színház Szent István úti teátrumában.

Sarkadi Nagy László, a Pegazus Színház társigazgatója az alkalmon elmondta, örömükre szolgált, hogy két év kihagyás után ismét családi napot szervezhettek. Két évvel ezelőtt a mohácsi busók látogattak Pápára a Pegazus Színház meghívására, idén pedig szintén változatos programokkal készültek, és egyúttal igyekeztek felméri az érdeklődést is, melyre szerencsére nem lehetett panasz.

Megtudtuk, többek között keresztrejtvény, kézművesjátszóház, játéktér, jelmezes felvonulás, tombola és farsangi négypróba várta a vendégeket. Emellett a résztvevők A kiskakas gyémánt félkrajcárja című zenés bábjátékot is megtekinthették a Pegazus Színház társulatának előadásában.

Sarkadi Nagy László kifejtette, egészen kisiskolás korig várták a gyermekeket. Hozzáfűzte, a visszatérő vendégek mellett sok új arcot is köszöntöttek a programon. – Aki nem hozott magával maskarát, itt is beöltözhetett, válogathatott a jelmezeink közül. Emellett a kézművesjátszóházban álarcokat is készíthettek a gyermekeket – mondta el.

Cseszneken először szervezett télkergető összejövetelt az önkormányzat.

Az ösztönözte, hogy a karácsony előtti hasonló összejövetele jól sikerült és a koronavírusjárvány miatt elmaradt rendezvények okán nagy az igény a közösségi eseményekre.

A hétvégén a főtér közelében lévő sátorban gyűltek össze több mint százan. A színpadon a helyi színjátszók adtak elő humoros jeleneteket. Háromtagú cigányzenekar szolgáltatta a muzsikát. A pincepörköltet ifjabb Pajzs József főzte meg. Helyi vállalkozó forralt bort, teát ajánlott fel. Igazán jó hangulatban töltötték együtt az időt a falubeliek, kisgyerekes családok is, beszélgetéssel, nótázással, tudtuk meg Trieblné Stanka Éva Renáta polgármesterről, aki elmondta, hogy a szomszédos településről, Bakonyszentkirályról szintén sokan érkeztek. Megnézték, ahogy a tűzrakásra vetették a kiszebábot.

Az elkövetkezőkben több hasonló kisebb szabadtéri közösségerősítő programot tervez az önkormányzat. Legközelebb, április 30-án májusfát állítanak a helyiek.