Az ukrán, a kárpátaljai foglalkoztatottaknak most az a legfontosabb, hogy családtagjaik a háborús övezetből biztonságba kerüljenek, és ezzel kapcsolatban több kérésük van.

– A Vasas-szövetség alapszervezetei mindenhol gyűjtésbe kezdtek. Adományokat juttatnak el karitatív szervezeteken keresztül az ukrán határ közelébe és a határon túlra. Olyan tagjaink is pénzt ajánlottak fel, akiknek kollégái között nincsenek vendégmunkások. A munkahelyeken pedig érdekképviseletünk az ukrajnai foglalkoztatottak érdekében tárgyal főnökeikkel – mondta el Holly László, a Vasas Szakszervezeti Szövetség régióvezetője.

– Az már látszik, hogy a munkáltatóknak külső segítségre is szükségük van ahhoz, hogy alkalmazottaik családtagjait el tudják helyezni, amellett, hogy erre pluszpénzt szándékoznak áldozni. Ezért a cégvezetőkkel együtt keressük meg a nagyobb városok önkormányzatait. Veszprémben, Pápán, Székesfehérváron, Tatabányán van több ukrajnai vendégmunkás, nem mindenhol elegendő a munkásszállók kapacitása jelenleg ahhoz, hogy az összes ideérkező rokonukat megfelelően lehessen elhelyezni. Gyerekeket, hozzátartozókat. Márpedig nyugodtan csak akkor tudják feladataikat elvégezni, ha biztonságban tudhatják szeretteiket – hangsúlyozta a régióvezető.

Az érdekvédő tapasztalatai alapján a cégek együttéreznek velük. Kinyilvánították, hogy továbbra is szükség van munkájukra. Többféle kedvezményt ajánlottak fel nekik. A fizikai dolgozók az üzemek munkaterületére eddig jellemzően nem vihették be mobiltelefonjukat, ezúttal e téren engedményt, kivételt tettek feletteseik, hogy tudják tartani a kapcsolatot Ukrajnában tartózkodó családtagjaikkal. Emiatt internetelérést, telefonálási lehetőséget, számítógép-használatot szintén több helyen felajánlottak. Előfordul, hogy fizetés nélküli szabadságot és egyedi elbírálás alapján fizetéselőleget kaphatnak a vendégmunkások.

Több cégnél kijelöltek szakembereket, akikhez a náluk dolgozó vendégmunkások most fordulhatnak, akik foglalkoznak problémáikkal, szükség esetén ehhez tolmácsot is biztosítanak. Van olyan vállalkozás Holly László tájékoztatása szerint, amelyik Együtt segítünk címmel kiadványt jelentetett meg dolgozóinak az ukrajnai helyzetre való tekintettel. Akad olyan, amelyik megszervezi, hogy dolgozóinak hozzátartozói az ukrán határról megyénkbe utazhassanak. Az ukrajnai vendégmunkások kérdéseikkel, gondjaikkal a vasasokhoz is fordulhatnak, a szakszervezet elérhetőségein, tisztségviselőin keresztül.