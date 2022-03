A szakember, aki a devecseri óvoda és bölcsőde diplomás kisgyermeknevelő pedagógusa, mesébe ágyazva gyakorol a 4–8 év közötti apróságokkal. Témája most a tavaszváráshoz kötődik. A mesében sok az állatszereplő, akkor ugyanis lehet utánozni a mozgásukat, amellyel többek között az egyensúlyt, a koordinációt fejlesztik játékosan, emellett megtanulják a bonyolultabb mozgásformákat is. A mese hatására pedig a szókincsük is gyarapszik. Az óvodában, majd az iskolában a türelem, az együttműködés, a másik elfogadása is fontos, ezért ezt is gyakorolják. A márciusi első találkozás témája a türelem volt.