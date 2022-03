Nehezen lehetett kijutni Veszprémből a Balaton felé, annyian indultak meg a tó irányába a nyárias időben, ami nem csoda, ugyanis húsz fokra melegedett fel a levegő, a tónál még ennél is többet mutatott a hőmérő. A főutakon is nagy volt a forgalom, szép számmal megjelentek a motorosok, megteltek bringásokkal a kerékpárutak, sok futót is láttunk.

Balatonfüreden rengetegen, köztük sokan nyárias ruhában sétáltak a lenyűgöző környezetben, élvezték a napsütést, a város szépségét, gondozottságát, makulátlan tisztaságát, a virágokat. Megteltek az éttermek, cukrászdák, kávézók teraszai, kinyitottak a fagylaltozók is, előttük sorok kígyóztak. A kisgyermekes családok főleg a parton sétáltak, ahol meg lehetett csodálnia a sokféle vízi madarat, akik boldogan úszkáltak a tóban.

Forrás: Tihany Televízió/Szabó Zsolt

Rengeteg ember választotta Tihanyt, amelynek látványa, természeti értékei, a balatoni panoráma minden évszakban lenyűgözik az embereket. Itt Szabó Zsolt és családja, Judit, a felesége, és gyermekei, Patrícia és Milán a fagylaltozott, majd gyönyörködött a környezetben.

Judit, Patrícia és Milán fagylaltozott egy jót Tihanyban, a kitűnő időben szombaton Fotó: Tihany Televízió/Szabó Zsolt

Sokan napfürdőztek, sétáltak, horgásztak a strandokon is, melyek még parkként fogadják a látogatókat, ezt lehetett látni például Alsóörsön, Csopakon, ahol többen fürdőruhában élvezték a nyárias időt, a bátrabbak pedig a közel tíz fokos vízben csobbantak is egy jót. A standokon több büfé kinyitott, a padok is megteltek pihenő emberekkel. Balatonalmádiban élvezte a napsütést Kinga és Lilien, a két barátnő, akik elmondták, nagyon várták már, hogy végre jó idő legyen, és napsütésben sétáljanak a Balatonnál.

Balatonalmádiban Kinga és barátnője, Lilien is élvezte a nyárias időt, amire már nagyon vártak Fotó: Kovács Erika

A szikrázó napsütésben minden napozóágy foglalt volt a balatonalmádi parton is.