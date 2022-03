Arról is beszéltek, hogy minden elismerést megérdemelnek a pálya üzemeltetői, akik korábban a mínuszokban bőven gyártották a havat, így még a nyárias időben is lehet síelni hazai pályán, a gyönyörű Bakonyban. Egész délelőtt élvezetes köröket tettek meg az arénában, Alfréd rövidnadrágban és feltűrt pulóverben síelt, így élvezte a mozgást, a táj lenyűgöző varázsát. Elmondták, amikor nyugdíjba mentek, akkor tanultak meg síelni, mellyel hatalmas élményt kaptak az élettől. Azóta minden nap már a reggeli nyitásra megérkeznek, majd addig síelnek, amíg jól esett. Külön öröm számukra, hogy a pályán találkoznak, jókat beszélgetnek a barátaikkal, és a közös érdeklődés is összeköti őket. Így együtt a havas környezetben, friss levegőn, kitűnő hangulatban ünneplik meg egymás születés és névnapját.