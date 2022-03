– Korábban itthon egy gyárban alkalmaztak, míg Angliá­ban takarítónőként dolgoztam. Ám évek óta nem tudok munkát vállalni. Amikor haza­utaztam tavaly, a repülőtéren tolókocsiba kellett ülnöm – mondta a Zircen született, jelenleg édesanyjával Porván élő Horváth Mária.

Rendellenes pajzsmirigyműködéssel, hormonbetegségekkel kezdődtek gondjai. Szavai szerint azok miatt hízott el. A jelentős túlsúlyból adódott aztán számos más probléma. A veséje és a ­szíve sincs megfelelő állapotban, nőgyógyászati tüneteket, inzulinrezisztenciát tapasztal – és ezzel csak párat említett meg nehézségei közül. Állítja, hiába követi a dietetikus tanácsát, az előírt étrendet, nem tud fogyni. Pedig sokszor tíz kilót kellene leadnia ahhoz, hogy megszűnjön legalább néhány panasza, a többi pedig kezelhetővé váljon. Ahhoz, hogy kikeveredjen az életét ­ellehetetlenítő spirálból.

Negyvenegy éves Mária, de hatvan éven felüli, rokkant­nyugdíjas édesanyja támogatására szorul anyagilag, akárcsak öltözködésnél, fürdésnél. Járókerettel is nehezen közlekedik otthonában. A rendes életre egyetlen reménye, ha az orvosok által javasolt gyomorszűkítő beavatkozást elvégzik rajta. Azonban az kétmillió forintba kerül. Bevétele már hosszú ideje nincs, tartalékai elfogytak, ezért olvasóink segítségét kéri. Ha összejön a szükséges összeg az operációra, az is csak az első lépés lenne a hosszú úton, ami Mária előtt áll. Ugyanis a fogyás a feltétele többek között annak, hogy lábait is megműtsék.

– Nekem az csak álom, hogy sétálni tudjak a szabadban, találkozhassak emberekkel. Börtönbe zárva érzem magam. Nem vágyom egyébre, csak arra, ami másnak természetes. Dolgozni szeretnék, társra lelni, családot alapítani, rendesen élni, nem bezárva – sorolta lapunknak Mária.

Aki segítené, édesanyja, Horváth Lajosné 11600006-00000000-83854370-es bank- számlaszámára utalhat neki pénzt, a megjegyzés rovatban a „Műtét támogatására” jelzést feltüntetve.