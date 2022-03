A VERGA Zrt. és a Hatesz sajtótájékoztatót tartott a gulya-dombi szánkópályánál. A programindító eseményen Ugron Ákos Gábor, a VERGA Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy március 21-e az erdők nemzetközi napja. Ilyenkor emlékezünk meg az erdőről, amely az ember számára egy nélkülözhetetlen életközösség. A hazai erdőket növeljük, az elmúlt 100 évben megduplázódtak az erdőterületeink, de világviszonylatban csökken az erdők területe, ami problémákat okozhat. Erre szeretnék felhívni a figyelmet, és az erdők védelme érdekében indítják el most akcióikat.

A Tiszafák napja programjait Bácskai Péter, a Hatesz elnöke mutatta be. A jeles nappal a Közép-Európában is ritkaságnak számító Szentgáli tiszafás védelmére irányítják rá a figyelmet. Április 9-én 9 órakor Bándon, a látogatóközpontban tartanak ismertetőt, ahol beszámolnak a három éve végzett tiszafamentő program eredményeiről. Ezután két 6 kilométeres túrát is indítanak a Mayer Antal-kilátóhoz, illetve szakmai programra is várják az érdeklődőket. A túrákon bejárják a tiszafás tanösvényét, a szakmai programra pedig azokat várják, akik tevékenyen is részt vennének a tiszafacsemeték környezetének rendbe tételében, hogy azok jobban növekedhessenek.

Ugron Ákos Gábor, a Verga Zrt. vezérigazgatója a programindítón

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Harhai László, a VERGA Zrt. osztályvezetője a Tavaszi nagytakarítás projektet ismertette. A társaság a működési területén, két helyszínen szervez szemétszedő túrát. Mindkét helyszín gyönyörű természeti környezetben fekszik, turisztikailag rendkívül frekventált. A bakonynánai Római-fürdő térségében 2022. április 10-én, vasárnap tartanak szemétszedést. Az akció során megtisztítják a bakonynánai parkoló és a Vadalmás réti táborhely közötti jelölt turistaútvonalakat, mintegy 8 kilométeres hosszon, a Gaja-patak medrét 3 kilométeres szakaszon, és az országos kéktúra érintett szakaszán levágják a benyúló ágakat is. Itt a találkozó 9 órakor lesz, a Bakonynána szélén kialakított parkolóban.

A másik helyszín a Várpalota és Bátorkő vára közötti várvölgyi turistautaknál lesz. A szemétszedéshez csatlakozni 2022. április 10-én, vasárnap 13 órakor lehet a várpalotai zsidótemetőnél. Az akció során megtisztítják a település és Bátorkő vára közötti jelölt turistaútvonalakat, mintegy 13 kilométeres hosszon.