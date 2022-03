Hogy mi az a Gaming Expo? Az első olyan országos gaming rendezvénysorozat, amely 2 hónapon keresztül az egyes megyeszékhelyeken kerül megrendezésre. A gaming road show egyrészt lehetőséget biztosít a megyei lakosoknak, hogy kipróbálják magukat különböző videojátékokban, társasjátékokban, videójátékos kompetencia felmérésben, egyéb fizikai aktivitást igénylő játékokban, másrészt FIFA22 országos e-sport verseny, hiszen a megyei döntők itt kerülnek megrendezésre. A rendezvény szórakoztató és szakmai részéről műsorvezetők, e-sport szakértők és influencerek gondoskodnak, így mindenki megtalálja azokat a területeket, amelyek miatt érdemes kilátogatni az Országos Gaming Expo egyes állomásaira.

Így volt Veszprémben is, ami maga volt a helyi gamerek számára a földi paradicsom. "Fetboy" néven mutatkozott munkatársunknak egy középiskolás fiú, aki a Naplónak elmondta, az egyik barátjával érkezett a rendezvényre. Mint fogalmazott, igyekeznek minden platformban elmélyülni, azokat tesztelni. Szeretnének némi étkezés és pihenés mellett este 7-ig, azaz zárásig maradni.

A rendezvényt egyébként az Egymillióan a Magyar Esportért Egyesület (Esportmilla) szervezi - ők a főszervezők - , a bajnokság pedig a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) versenykiírása és lebonyolítása alapján valósul meg. A történésekről és a FIFA22 versenysorozatról az Esport1 stábja, szakértői csapata tudósít és közvetít.

Az egyik szervezővel beszélgetve a célokról azt is megtudtuk, hogy a helyi e-sport közösségek aktivizálása a legfontosabb céljuk, ugyanakkor az országban fellelhető játékközösségek egyesítése is rendkívül fontos. Érdekeség az is, hogy az idősebb generációk eléréséről sem mondtak el. Ezt a nekik dedikált videojátékokkal és programokkal szeretnék elérni.

A veszprémi programokban bárki találhatott neki kedveset, hiszen más mellett voltak előadások, beszélgetések, kvízjátékok, retro pc és gaming, XBOX, szimulátor, nintendo, társasjátékok és logikai játékok, cosplay fotófal, VR, Just dance stand, Minecraft stand, csocsó, Kinect sport, reflex fal, dekázó ketrec, Star Wars programok, vagy éppen Gamer múzeum.