Az alapítvány Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyei képviselői és önkéntesei a Magyar Református Szeretet Szolgálat Alapítványhoz csatlakozva segítenek a háború elől menekülő embereknek. Minden alkalommal velük tart a két németjuhász kutató-mentőkutya, Landon és Calypso is. A két barátságos, kedves eb jelenléte kedvezően érinti a gyermekek érzelmi és lelkiállapotát, ugyanis házi kedvenceiket is hátrahagyva menekültek el a háború elől, és most szívesen, örömmel simogatják, sétáltatják a négylábúakat.