A kapolcsi Ábrahám Sára szerencsés fiatal lány, mert bár autista, szülei hamar észrevették, hogy milyen szépen és ügyesen rajzol. Ma pedig már faluja vezetése is támogatja a szeretetre méltó, kedves, tehetséges lányt. Sára alkotásait naptárban láthatjuk.

A fiatal lány esete bizonyítja, hogy autistaként sem lehetetlen sikert elérni az életben.



Az Ábrahám családban a szülők két autista gyermeket nevelnek a nagymama segítségével, aki a 24 éves Dávidot hordja naponta munkába Vigántpetendről Tótvázsonyba, nem kis áldozatot vállalva. A szülők, Erika és Dezső pedig a 21 éves Sára útját egyengetik, aki gyermekkora óta ügyesen fest, grafikákat készít.



Már kiskorában sikerrel szerepelt rajzversenyeken, erről árulkodnak az oklevelek, emléklapok. A helyi iskolában tanult, szerette a rajz és a technika tantárgyat, és remekelt idegen nyelvekből. Aztán kis kitérőt tett a bőrdíszművesség irányába, de helyét végül Tapolcán, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) nappali foglalkoztatójában találta meg, ahova naponta egyedül jár be autóbusszal dolgozni. A közelmúltban pedig az ismertség céljából részt vett és sikerrel szerepelt az Auttalent pályázaton. A megmérettetésre a helyi önkormányzattal karöltve nevezett a család, hogy Sára képeiből készülhessen egy falinaptár. Sikerült. A remek színes portrék nyomdába kerültek, a cseppet sem hétköznapi naptárt bárki megvásárolhatja a helyi élelmiszerüzletekben, valamint a Művészetek völgye webshopjában, a bevétellel is a tehetséges fiatal alkotót támogatva. Sára pedig megérdemli, hogy mellé álljanak. A tehetséges lány korábban már bemutatta grafikáit, festményeit helyi tárlaton és a veszprémi Petőfi Színházban rendezett kiállításon, amelyet édesanyja reményei szerint újabbak is követnek majd. Erről is beszélgetünk, miközben az örökké vidám Sára mutatja a rajzait. A korábban készültek még kevésbé kidolgozottak, az újabbakon már tetten érhető a fejlődés. Pedig Sárát nem tanítja senki, maga kutatja a rajzolás fortélyait könyveket bújva és az interneten. Amint meglát egy szimpatikus arcot, ha rabul ejti egy szempár, lerajzolja. Többnyire női portrékat örökít meg, leginkább kék szemű hölgyeket, többnek egy-egy hajtincs takarja az arcát, maga sem tudja, miért. De volt Sárának önarcképes korszaka, és néhány családtagot is lerajzolt már. Állatportrék szintén kicsúsznak a rajzokat rejtő mappából, az alkotások közös vonása a gazdag színválasztás. Ez és a kreativitás Sára alaptermészetét tükrözi. Az ifjú alkotó alapanyagként már a kávét, kakaót is felhasználta. Aztán többnyire maradt a legjobban kedvelt grafitnál. Néha zsír­krétával rajzol, vagy fest, és a sokszor késő estébe nyúló rajzolás során villát vesz elő, vagy parafadugót. Közben folyamatosan képzi magát, bújja a könyveket, keresgél az interneten.



Amikor pedig nem rajzol vagy fest, fényképezi a környezetét a telefonjával. Szereti járni a természetet, tűélesen örökíti meg a tájat. A fákat, az Eger-patakon megcsillanó fényeket. Amíg mi elmegyünk mellette, ő észreveszi a szív alakú követ és az olajfoltot a vizes aszfalton, a szarvasalakzatot a fa törzsén. Meglátja a szépet az elszáradt hortenzia virágában, a lehullt falevélben. Feltöltődik, és ha lehet, még kiegyensúlyozottabban, vidámabban tér vissza egy sétáról, mint előtte volt. Igaz, nem kell messze mennie, falu széli házuk mellett ott a természet, közel az erdő, a patak. Mesebeli szépségű tájon él Sára. Mintha a sors így próbálná pótolni azt, amit valahol máshol elvett. A szülők számára pedig úgy, hogy lányuk a tehetsége mellett egy igazán kedves, jószívű teremtés.