Zimányi András utal rá, problémák követik egymást, hogy is lenne ez másképp? Valószínűleg a szokatlan ivóvíz miatt Győző túl van egy komoly gyomorrontáson, de egy lejtőn leguruló kő is eltalálta egy alkalommal, ami után pihenőt javasoltak neki. Másnap sántikálva, de folytatta az utat.

Győző nem azért érkezett, hogy elengedje álmát. A túravezető kezdetben hallani sem akart tervéről, miszerint fürdőnadrágban kíván gyalogolni. Nem csak a mínuszoknak, a szélnek, de a levegő gyér oxigéntartalmának köszönhetően is különleges a kihívás. Győző már több 1-1,5 órás fürdőnadrágos gyaloglást végzett, ha ezt nem tették volna elérhetővé neki, talán kihívás hiányában vissza is fordult volna a hegyről. De hogy még az egészet megtoldja a hegyvidék tavaiban történő fürdőzésekkel, ez végképp kicsaphatta a biztosítékot a legprofibb, zord körülményekhez szokott hegymászók között is. A túracsoport résztvevőit nem csak Győző döbbentette le rendszeresen. Sporttársa, Haragos Gyöngyvér is túrázott, aki szintén részt vett a második téli Balaton-átúszáson. Ők ketten április 18-án érték el az 5360 méteren fekvő alaptábort, ahol Győző tíz percet töltött a vízben. Gyöngyvér, bár nem tervezte, de végül követte. Magyarok még soha, de a helyi túravezetők szerint valószínűleg külföldiek sem mártóztak meg a jeges Base Camp-tóban.

A végső célt, az 5650 méteren fekvő Kala Patthart másnap érték el. Győző elmondta, mindenki jól van, és a körülöttük lévők elmondták, nagyon büszkék, hogy megismerhették őt és Gyöngyvért, ahogy fogalmaztak, a brutálkemény magyarokat! Úton vannak visszafelé, 3000 méteres magasságnál még sikerült három vízesésben csobbanni, ezek persze már szinte melegek, hétfokosak voltak.

Április 22-én elérik Katmandut, befejezve csodálatos, különleges túrájukat.

Czettele Győzőről nemrég megírtuk, a férfi ötfokos vízben és hullámokban úszta át a téli Balatont márciusban. Tihany-révből indult és 1250 méter állt előtte a túlsó partig.