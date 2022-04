Miként érkezünk el húsvéthoz? Milyen böjti időszakunk, nagyhetünk volt? Mire vágyunk? Mire van szükségünk? Miben van hiányunk? Mi éget? Mi fáj? Mi keserít?

Tele vagyunk kérdésekkel, kételyekkel. Miért dúl a háború? Miért nem tudunk segíteni? Miért van harc sokak lelkében? Miért kell egymást támadni, bántani, megütni, átverni, miért kell a másiknak beszólni? Miért kell a mindennapokban keményen küzdeni, miért van ennyi nehézség, kínlódás, betegség? Miért nem gyógyul a gyász, miért fáj még mindig? Miért nem hegednek a régi sebek?

Tolulnak a kérdések, mindig újak és nincsenek válaszok. Lehet, hogy nem is kapunk választ, csak Isten igéjében. Most abban, hogy nincs okunk aggódni, kétségbeesni, nyugtalankodni, csüggedni, mert Jézus velünk van. Nemcsak az ünnepen, nagypénteken és húsvétkor, de minden napon. Meghalt értünk, a bűneinkért a golgotai kereszten, ő bűnhődött, hogy nekünk életünk, békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Krisztus harmadnapon feltámadt, legyőzte a halált, a bűnt, a gonoszt, új életet adott és előttünk is új távlatokat nyitott. A régi elmúlt és új jött létre. Ő él, vele és általa mi is élhetünk. Szentlelke által jön és most is velünk van minden napon a világ végezetéig, amint megígérte. Valódi örömhír, ahogyan ő győzött, úgy győzhetünk mi is vele.

„Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot”. Jn 16,33