Az első Veszprémi Egyetemi Napok 1969-ben került megrendezésre ezzel megalapítva az ország legősibb és legrangosabb hallgatói eseményét. A több, mint 50 éves rendezvény leginkább hallgatói csapatversenyekre épül. Az esemény előtt már 2-3 hónappal megkezdődnek az előkészületek, a csapatok filmet forgatnak, főműsort gyakorolnak, dalt írnak, vagy épp a VEN kocsmákat dekorálják. A hónapok leteltével aztán beköszönt a VEN és Veszprém egy teljes héten keresztül a hallgatói csapatoktól és az éjszakai koncertektől hangos.

Utoljára a hallgatók 2019-ben vehettek részt a programokban, amikor is a VEN 50. születésnapját ünnepelte. Tavaly azonban a pandémia helyzet miatt kénytelenek voltak elhalasztani az eseményt, így a XXIX. Veszprémi Egyetemi Napok 2022-ben kerülnek megrendezésre.

Ennyi gyorstalpaló után ismerkedjünk is meg kicsit jobban az idei jelöltekkel és csapataik témájával. Elsőként a VENcanto csapat jelöltjével Betícia Venna Esmeralda Natalia Cecilia Aurora Nacarino Tabarez Obrando Turquíával készítettem interjút. Őt követően a VEN Dizni Vityatigrise és a VENtasy jelöltje Dori számol be a jelöltségről. Zárásként pedig a UniVENzum csapat AsztroDanija mutatkozik be.

UniVENzum

Honnan jött az ötlet, hogy jelöltként indulj?

Tóth Dániel: Az ötlet a 2019-es VEN-ből indult, ami után eldöntöttem, hogy a következő VEN-en mindenképp jelöltként szeretnék indulni és szerencsére ezt sikerült is megvalósítani.

Mik a legfőbb céljaid és motivációid?

Tóth Dániel: Legfőbb célom nyilván a győzelem, de mellette legfontosabbnak mégis csak azt tartom, hogy egy hasonlóan jó – ha nem még jobb – társaság kovácsolódjon össze, mint 2019-ben.

Betudnád mutatni kicsit a korteseket és a csapatod témáját?

Tóth Dániel: Korteseimnek a szobatársamat és az egyik gólyatáboros patronomat kértem fel. A csapatunk nagyon lelkes és összetartó, ezért mindenki igyekszik a legtöbbet kihozni a témából.

Honnan jött a téma ötlete?

Tóth Dániel: Leginkább azt tartottuk szem előtt, hogy mindenképp egy olyan témát válasszunk, ami teljesen megfoghatatlan, ezáltal bármibe nyúljunk is bele ne ütközhessünk akadályokba.

Mit üzennél a többi jelöltnek és csapatnak?

Tóth Dániel: Senki se vegye halálosan komolyan a versengést, és ne stresszelje túl magát. A cél, hogy jól érezzük magunkat és egy minél viccesebb, minél emlékezetesebb VEN.