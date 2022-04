2022-ben ismét alkonyattól pirkad, a hétfői Dörgedelem után pedig kedden megtörtént a hivatalos Bevonulás is. A négy csapat a VEN Dizni, a VENcanto, az UniVENzum és a VENtasy a Kossuth utcán felsorakozva mutatkoztak be Veszprém városának és az érdeklődőknek.

Gelencsér András (volt) rektor köszöntőjében elmondta, 1969-ben rendezték meg először a Veszprémi Egyetemi Napokat. – Hétfőn, amikor lemondtam a tisztségemről, megkérdeztem, hogy ki élt már 1969-ben, de nem volt nagy a tolongás. Ellenben a hagyomány töretlenül folytatódik, hiszen ugyanazok a szabályok szerint zajlik a VEN, mint anno. Mondhatni, mindenféle történelmi korokon keresztül átívelt. Szeretném a várost is arra kérni, hogy csatlakozzanak a programokhoz, kövessék a közösségimédiában, kóstoljanak bele a hangulatba, ugyanis ez sokkal több mint egy fesztivál. Úgy érzem a csapatokon, hogy a csapatok készen állnak a VEN-re, jó hangulatot és vidámságot fognak hozni a városba – tette hozzá Gelencsér András.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere beszédében kiemelte, a város minden alkalommal készül a VEN-re, és szeretettel fogadják az itt élők is. – Ez talán a leglátványosabb kapcsolat a város és az egyetem között, amikor mi is jobban betekinthetünk az egyetemi életbe, az egyetemisták pedig szerencsére használják ezt a gyönyörű várost. Arra kérem az egyetemi polgárokat, hogy a VEN időszaka alatt is vigyázzanak a városunkra, ahogyan azt a mindennapokban is megteszik. A városban élőktől pedig azt kérem, hogy szeressék a feszivált, az egyetemet és a hallgatóit – zárta gondolatait Porgy Gyula.

Az ünnepélyes megnyitó keretében a megszólalók mellett Csillag Zsolt kancellár, illetve Ovádi Péter országgyűlési képviselő is átvehette a Veszprémi Egyetemi Napok hivatalos pólóját. A Kossuth utcáról a fesztiválozók közösen vonultak a B aulához.

