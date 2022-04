Buzás Gyula, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete pápai csoportjának titkára elmondta, a pandémia miatt tavaly és tavalyelőtt nem tudták megszervezni a programot, mely egyébként a Dunántúl legrégebbi folyamatosan megrendezett éremgyűjtő találkozója volt. Hozzátette, kiemelkedő érdeklődés övezte az eseményt, mintegy 140 asztalt kértek a résztvevők.

Mint mondta, a numizmatika fogalmába tartoznak az érmék és az érmek: a különböző hazai és nemzetközi fémpénzek, akár emlékkiadások is, illetve az érmek, amelyeket valamilyen alkalomra adtak ki. Ide köthetők még a papírpénzek is, továbbá mindig fellelhetők szakirodalmak, papírrégiségek, többek között képeslapok, értékjegyek, személyes iratok, amelyek a történelmi múlthoz kapcsolódnak.

Buzás Gyula rámutatott, noha hagyományos augusztusi érem- és fegyverbörzéjükön jut nagy szerep a militáriának, azért ezen a rendezvényen is megtalálhatók voltak különböző fegyverek, egyenruhákhoz kapcsolódó gombok és rangjelzések.

Az eseményt árverés is színesítette, és a program során több száz érdeklődő megfordult a helyszínen. – Ha valaki fogékony a történelem iránt, érdemes eljönnie és körülnéznie. Ez a rendezvény olyan, mint egy különleges múzeum, ahol akár kézbe is lehet venni a tárgyakat, és ha valakinek megtetszik valami, elcserélheti vagy megvásárolhatja – fogalmazott a pápai csoport titkára.

Megjegyezte, az ilyen rendezvények által szeretnék elősegíteni, hogy a gyermekek máshogy viszonyuljanak a történelemhez, élményt szerezzenek, emellett az is a céljuk, hogy a felkeltsék a fiatalok érdeklődését a numizmatika iránt, biztosítva ezáltal az utánpótlást.

– Az eseményre most is készült alkalmi pénz, azaz büféjegy, amit gyűjtenek is a résztvevők, sőt, néhány éve országos árverési katalógusban is találkoztunk már ilyennel. Az idei év logikusan adta magát az Aranybulla 800. évfordulója miatt. Így 800 forintos értékkel készítettük el ezt a büféjegyet 90 példányban. Az alapját a 1945-ös százpengős adta, de az előlapon és a hátoldalon az Aranybulla pecsétjének elő- és hátlapja jelenik meg, illetve a hátlapon szerepel a Petőfi Sándor Gimnázium is, mely hosszú ideje remek helyszínt biztosít a rendezvénynek. Nagyon szeretik a gyűjtők, hogy egy légtérben tudjuk őket elhelyezni az iskola aulájában, és úgy gondoltuk, ilyen módon mondunk ezért köszönetet – zárta Buzás Gyula.