Kézügyességét valószínűleg a nagymamájától örökölte, akivel együtt horgolt, hímzett. A kézműveskedés mindig érdekelte, a szülei pedig támogatták abban, hogy szakkörökbe, nyaranta pedig művésztáborokba járhasson. A gimnázium után megtetszett neki a herendi porcelánfestés. Egy időre lemondott a diplomáról is, hogy ezt csinálhassa, és jó porcelánfestőnek bizonyult. Megtanulta a finom festőtechnikákat, de hiányzott számára az, hogy kiteljesedjen, szabadon alkothasson. Ezért a munka mellett, hobbiszinten folyamatosan készít valamit.

A gyerekei, Nóri és Bálint születése után pályát módosított, és ma már óvónőként dolgozik Herenden. Ám alkotási vágya nem csökkent. Az óvodában kézműveskedésre tanítja a kicsiket. Húsvét előtt igazi libatojásokat is festhettek irányításával a gyerekek.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Tímea közel tíz éve kezdett el foglalkozni a tojásokkal. Mint mondta, a külföldi internetes oldalakon látottak indították be a fantáziáját. Magyarországon pedig egy általa csak Mamócának hívott hölgyet látott tojást faragni, és eldöntötte, ezt ő is kipróbálja. Egy kis forgókéses géppel, illetve fogorvosi fúróval és műkörmösök által használt csiszolóval formálja, faragja, gravírozza látványosra a tojásokat. Tavaly meghívták a Herendi Kézműves Fesztiválra, ahol nagy sikert aratott festett termékeivel. Akkor fogalmazódott meg benne, hogy komolyabban is foglalkozzon ezzel. Manapság liba-, emu- és strucctojásokat farag, valamint kerámiákat, tányé­rokat, bögréket és egyebeket is fest. Már művészneve is van: timegga, amelyben szerepel a keresztneve és angolul a tojás szó.

– Egy álmom valósult meg azzal, hogy azt csinálhatom, amit imádok. Előbb-utóbb szeretnék csak ezzel foglalkozni. Bár nagyon szeretem az ovit is, de az igazi énem, a művészlélek erősebb – fogalmazott Tímea, aki húsvét táján elsősorban libatojásokat farag. Különleges alkalmakra emutojásból, illetve strucctojásból készít látványos ajándékokat. Előbbi különlegessége sötét türkiz színe, melyet különböző mélységű gravírozással lehet halványítani vagy fehér színűre változtatni. A végeredmény olyan, mintha három különböző színnel festették volna meg a tojást. A strucctojásokból pedig lámpákat is készít, melyeken akkor érvényesül igazán a kifaragott minta, ha felkapcsolják őket, hiszen faragáskor – a vastag héj miatt – jól lehet „játszani” a fényekkel, az árnyékokkal.

A tojáshéj meglehetősen törékeny, ezért nagy türelem kell ehhez a hobbihoz. – Az egész napi nyüzsgés után én ebben kapcsolódom ki. Jó érzés alkotni, és látni, hogy mások örömmel fogadják a munkámat. Rengeteg pozitív visszajelzést kapok – jegyezte meg Tímea, aki a tojásokra varázsolt mintákat saját maga találja ki.

Tímea családja is nagyon aktívan részt vesz a „tojásbizniszben”. Segítenek be­szerezni, kifújni, fertőtleníteni, előkészíteni a tojásokat, és természetesen mindenki tisztában van a tojásfaragás titkaival.

– Nagyon fontos számomra a családom, a férjem, Tomi, valamint a gyermekeim, Nóri és Bálint, illetve a jó barátok szerető és motiváló támoga­tása, mert nélkülük nem tudnám ezt csinálni – hangsúlyozta Etlinger-Varga Tímea, aki azt tervezi, a faragást és a festést kombinálja majd hamarosan, hogy még látványosabbak legyenek különleges tojásai.