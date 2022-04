Czettele Győző az egyetlen teljes távon úszó résztvevő volt a második téli Balaton-átúszáson, amit március 20-án, szokatlanul zord körülmények között, nagy hullámzásban rendeztek meg. Győző 1250 métert úszott az északi és a déli part között a mindössze ötfokos vízben, de ez az élmény egyelőre még kevés volt neki ahhoz, hogy hátradőljön, ugyanis Nepálba utazott április 9-én, hogy részt vegyen egy túrán a Mount-Everesten, ahol fürdőnadrágban akarja kipróbálni magát a Himalája zord körülményei között.

Zimányi András, az első téli Balaton-átúszó sporttársáról elmondta, Győző szinte mindent végigpróbált már, ami a hidegtűréshez kapcsolható. A téli úszásban a szezon végére odáig jutott, hogy hat-hét fokos vízben képes egy órán át úszni, majd az általa kedvelt természetes módon a hidegben maradva, önerőből tudja visszamelegíteni áthűlt testét. Nemcsak a téli Balaton-átúszás felkészítő programjain vett részt, de a Hidegjárók nevű közösségi csoportban is aktív volt. A csoport tagjaival télen is egy szál fürdőnadrágban járt sétálni, túrázni, élvezte a hideg és a napfény jótékony hatásait. Társaival együtt Budapest legforgalmasabb részein, szórólapokkal népszerűsítette és népszerűsíti a jövőben is a hidegterápia egészségmegőrző, jótékony hatását.

Győző mindezek után nemsokára ott túrázik majd, ahol a hőmérséklet mínusz tíz fok körüli, és az oxigén az itthoninak mindössze 65 százaléka. A hőérzet emiatt mínusz 15, mínusz 20 fok körül alakul, ami a szívtől is erőteljesebb munkát igényel. A nyárias éghajlatú Katmanduból néhány nap múlva repülőgéppel utaznak a résztvevők egy 2500 méter magasan fekvő repülőtérre, ahonnan indul a kéthetes túra a célállomás felé, az 5600 méter magasan lévő hegymászó-alaptáborhoz.

A tapasztalt túravezető nem engedte meg, hogy Győző ezt az utat az általa tervezett öltözékben tegye meg, de a visszaúton biztosítja számára ezt a különleges próbatételt. A táborhoz vezető út is embert próbáló kihívást jelent majd, mert a levegő egyre inkább ritkul a magasság növekedésével, nem beszélve a szintkülönbségről. A himalájai expedíció túravezetője a gyaloglás sebességét, a pihenőket úgy fogja meghatározni, hogy a szervezet alkalmazkodjon a körülményekhez. Azt tervezik, hogy napi 10 kilométert tesznek meg a Himalájában a túrán, mely így körülbelül 140 kilométeres út lesz.

A budapesti fiatalemberről a téli Balaton-átúszáskor megírtuk, 44 és fél perc múlva lépett partra Szántódon, mosolyogva, vidáman, fitten. A hideg vizes úszást követő visszamelegedést is rendhagyóan végezte, vizesen tornázott, futott, egészen addig, amíg megszáradt, majd továbbra sem öltözött fel, hanem jókedvűen „élőzött” az úszásról a parton, egy szál fürdőnadrágban.

Reméljük, Győző a mostani, különleges túráról is ilyen jókedvűen beszél majd.