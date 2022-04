Az első Veszprémi Egyetemi Napok 1969-ben került megrendezésre ezzel megalapítva az ország legősibb és legrangosabb hallgatói eseményét. A több, mint 50 éves rendezvény leginkább hallgatói csapatversenyekre épül. Az esemény előtt már 2-3 hónappal megkezdődnek az előkészületek, a csapatok filmet forgatnak, főműsort gyakorolnak, dalt írnak, vagy épp a VEN kocsmákat dekorálják. A hónapok leteltével aztán beköszönt a VEN és Veszprém egy teljes héten keresztül a hallgatói csapatoktól és az éjszakai koncertektől hangos.

Utoljára a hallgatók 2019-ben vehettek részt a programokban, amikor is a VEN 50. születésnapját ünnepelte. Tavaly azonban a pandémia helyzet miatt kénytelenek voltak elhalasztani az eseményt, így a XXIX. Veszprémi Egyetemi Napok 2022-ben kerülnek megrendezésre.

Ennyi gyorstalpaló után ismerkedjünk is meg kicsit jobban az idei jelöltekkel és csapataik témájával. Elsőként a VENcanto csapat jelöltjével Betícia Venna Esmeralda Natalia Cecilia Aurora Nacarino Tabarez Obrando Turquíával készítettem interjút. Őt követően a VEN Dizni Vityatigrise és az UniVENzum csapat AsztroDanija mutatkozik be. Zárásként pedig a VENtasy jelöltje Dori számol be a jelöltségről.

VENtasy

Honnan jött az ötlet, hogy jelöltként indulj?

Őri Dóri: Nekünk van egy nagy baráti társaságunk, akikkel nagyon összetartóak vagyunk. Nagyon szerettünk volna együtt VEN-ezni ezért eldöntöttük, hogy egy csapatként indulunk. Mindenképp a barátaink közül lett volna valaki a jelölt és végül én lettem az.

Mik a legfőbb céljaid és motivációid?

Őri Dóri: A legfőbb célt a kimaradt VEN határozta meg. Ugyanis nem csak gólyák maradtak le a tavalyi VEN-ről hanem korábbi hallgatók is. Úgyhogy a cél mindenképpen az lett, hogy minél többen tudjunk részt venni és mindenki megismerje ezt a programsorozatot. Szerettük volna, ha rengeteg emberhez eljut a VEN élmény.

Be tudnád mutatni kicsit a korteseket és a csapatod témáját?

Őri Dóri: A két kortesem Teti és Sobi. Mindketten ugyanabban a baráti társaságban vannak. Tetivel már sokat dolgoztam együtt, ezért tudtam mit várhatok el tőle. Sobiról ugyanez már nem teljesen mondható el, viszont láttam, hogy dolgozik és milyen lelkiismeretesen csinál mindent. Illetve az sem volt hátrány, hogy ő korábban már VEN-ezett. Témánk a fantasy, amibe rengeteg ötlet belefér és így minden csapattag megtalálhatja benne azt, amit szeret.

Honnan jött a téma ötlete?

Őri Dóri: Nagyon sok téma ötletünk volt, de mindegyik túl szűk volt, vagy nem volt benne annyi fantázia :D. Illetve olyan is előfordult, hogy ez egy tök jó ötlet! De ez már volt és nyertek is vele. Tehát számításba kellett vennünk már az előző csapatok témáit is. Végül a fantasy mellett döntöttünk, mert nagyon sok embernek tetszett és a csapattal is végül ezt szavaztuk meg közösen. Ami még nehézség lehetett a választást illetően, hogy kihívás volt olyan témát találni, amelyben két lány és egy fiú van, amiben nem a fiú a főszereplő.

Mit üzennél a többi jelöltnek és csapatnak?

Őri Dóri: Mindegyik jelölt munkássága tetszik és elismerem őket. Valószínűleg ugyanolyan fáradtak, mint én, ha nem még fáradtabbak. Úgyhogy kitartást és sok-sok örömet! Alig várom, hogy együtt VEN-ezzünk!