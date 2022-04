- Milyen különleges hangulatot rejt magában egy tavaszi, húsvéti csokor, benne tulipánnal, fréziával, barkával, aranyesővel, apró nyulakkal, tojással! – jegyzi meg Valéria és Barbara, miközben gondosan, körültekintően, minden részletre figyelve kötik a már-már műalkotásnak is beillő kompozíciót.

Úgy mondják, a húsvéti virágcsokor is olyan, mint egy kitűnő étel vagy sütemény, ha szeretettel és gondosan készíti el az ember, akkor örömet okoz vele másoknak. Tapasztalatuk szerint a hosszú pandémiás időszak után az emberek most minden korábbinál jobban „kiéheztek” a színekre, a virágokra, melyek elengedhetetlenek húsvétkor is.

Valéria és Barbara utal rá, már hetekkel az ünnep előtt válogatnak az emberek a különféle dekorációkból, kedvelik a szalmából készült nyulakat, a népi motívumokkal díszített tojásokat, a kedves kerti figurákat, az apró erdei állatokat, melyekkel aztán az ünnepi hangulatot teremtik meg otthonaikban.

Nagy divat a tojásfa, amit nagyon egyszerűen el lehet készíteni: szép látványt nyújt, ha például barkaágakra vagy aranyesőcsokorra díszes apró tojásokat aggatunk. Újdonság idén a színes tavaszi manó, ami eddig más ünnepeken került csak elő, de ezen a húsvéton külön feldobja a hangulatot. Nagyon népszerű az ajtókopogtató, benne apró tavaszi virágokkal, nyúllal, tojásokkal, ezekből készen is lehet válogatni, de házilag is könnyen el lehet készíteni ezeket. Sláger az úgynevezett gumitulipán is, ami teljesen olyan, mintha élő lenne. Az biztos, ezt nem kell gondozni, és elő lehet venni egy év múlva is. A vágott színes virágok mellett szépen lehet díszíteni az ünnepi asztalt cserepes növényekkel is, például kék ibolyával, ezer színben pompázó ciklámennel, nagy divat a cserépbe helyezett színes szélforgó, vagy más húsvéti, tavaszi apró figura.

Valéria úgy mondja egy csokor színes tulipán és barka az asztalon már önmagában ünnepi hangulatot teremt húsvétkor, amit tovább lehet fokozni kedves apróságokkal. Így a szokásos ünnepi dekoráció mellett a jellegzetes húsvéti figurákból a lakásban, illetve a házban is érdemes elhelyezni néhányat. Akár a fürdőszoba, a konyha vagy a nappali eldugott helyein „véletlenül” ott felejtett apró nyúl vagy díszes tojás, barkaág bizonyosan boldoggá teszi azt, aki rátekint. Akinek kertje is van, külön feldobhatja, fokozhatja a húsvéti hangulatot, mert az udvarban ilyenkor pompázó tavaszi virágok különleges hangulatot varázsolnak az ember körül.