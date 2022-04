A hely korábbi üzemeltetője 2020-ban, a Covid-korlátozások idején bezárta a sörözőt, amely így majdnem két évig nem fogadott vendégeket. Aztán tavaly október táján az egyik üzletkötőjük kereste meg Farkas Attilát és párját, Borbély Mariannát azzal, hogy lenne-e kedvük működtetni a helyet. A fiatal vendéglátósok már 12 éve vezetik a Török Ignác utcában a Kakukk borozót, és fantáziát láttak a Gösserben is, amelyhez mindkettőjüket személyes emlékek is fűzik. Úgy gondolták, hogy a helynek lelke van, olyan a hangulata, hogy működnie kell, ezért gyorsan megállapodtak a Holczer családdal és belevágtak a sörös-pizzás kalandba. Óriási kihívás volt számukra az új feladat, de mivel Attila 7-8 évig dolgozott korábban szakácsként, ezért úgy gondolta, megbirkózik a pizzakészítéssel is. Szerencséjükre itt volt segítségül Szalai Anita, aki jelenleg is a pizzákat süti, és Marianna is egyre jobban belejön már a dologba. Büszkén újságolja is, hogy már sokan megdicsérték az elmúlt hónapokban, hogy a pizzája ugyanazt az ízvilágot hozza, amit jó 15-20 évvel ezelőtt megkedveltek itt a Gösserben.

A pincehelyiség a rusztikus faragott fabútoraival, a vendégek által dekorációként a világ minden tájáról ide hozott sörösüvegekkel kiváló hely egy nyugodt vacsorához, sörözéshez, lazításhoz. Attila hangsúlyozza is, hogy itt lent a vendégek részére nincs wi-fi, hogy ne internetezzenek és ne a telefonjukat nyomkodják, hanem inkább jókat beszélgessenek és érezzék jól magukat.

Az üzlet egyébként 51 féle pizzát kínál, köztük a család kedvencét is, amelynek ízvilágát még Vilonyáról hozták magukkal, ahol laknak. A helyi kiskocsma kínálatában kedvelték meg a csirkehúsos pizzát, amit aztán saját szájuk íze szerint módosítottak. A családfőről elnevezett Farkas-pizzát megbolondítják baconnel, kukoricával és hagymával. Elújságolják azt is, hogy eddig a Food Pandával dolgoztak, de hamarosan már saját autóval is bekapcsolódnak a kiszállításba.

Söröző lévén üveges sört csak alkoholmenteset kínálnak, egyébként kuriózum, hogy a pultnál a Heineken Hungária hatféle csapolt söre folyik, amelyek között természetesen ott van a névadó Gösser is. Emellett izgalmas töménykínálattal és finom Perla kávéval is várják kulturált vendégkörüket. Az egyetemistáktól a sportolókig, az ügyvédektől a színészekig, baráti társaságoktól a családokig bárkit szívesen látnak.

Az elmúlt három hónapban megtapasztalták, hogy milyen nehéz is párhuzamosan két üzletet vinni, ami egy egész embert kíván. Ők ezt a feladatot ketten oldják meg. Ha egyiküknek sürgős intéznivalója akad, és ugrani kell, akkor a másik tartja a frontot.

Kiderül az is, hogy az induláskor nehézséget okozott, hogy a korábbi bezárás miatt sokan „elfelejtették” a helyet, ezért egyelőre még csak a hétvégék forgalmasabbak, a hétköznapokat pedig akciókkal szeretnék feldobni.

Attila és Marianna tele vannak tervekkel. A sörözővel hosszú távra terveznek. Szeretnének majd Torkos szerda akciókat szervezni, amikor fél áron kínálják a pizzát. Nyáron jegeskávét, télen forró csokit is árulnak majd, illetve a hosszú távú terveik között szerepel, hogy óriás palacsintát is süssenek. Addig is nagyon örülnek a veol Törzshely játékában elért sikernek, és remélik, hogy minél többen felfedezik újra a sokak által régen is nagyon kedvelt helyet.