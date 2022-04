Az első Veszprémi Egyetemi Napok 1969-ben került megrendezésre ezzel megalapítva az ország legősibb és legrangosabb hallgatói eseményét. A több, mint 50 éves rendezvény leginkább hallgatói csapatversenyekre épül. Az esemény előtt már 2-3 hónappal megkezdődnek az előkészületek, a csapatok filmet forgatnak, főműsort gyakorolnak, dalt írnak, vagy épp a VEN kocsmákat dekorálják. A hónapok leteltével aztán beköszönt a VEN és Veszprém egy teljes héten keresztül a hallgatói csapatoktól és az éjszakai koncertektől hangos.

Utoljára a hallgatók 2019-ben vehettek részt a programokban, amikor is a VEN 50. születésnapját ünnepelte. Tavaly azonban a pandémia helyzet miatt kénytelenek voltak elhalasztani az eseményt, így a XXIX. Veszprémi Egyetemi Napok 2022-ben kerülnek megrendezésre.

Ennyi gyorstalpaló után ismerkedjünk is meg kicsit jobban az idei jelöltekkel és csapataik témájával. Elsőként a VENcanto csapat jelöltjével Betícia Venna Esmeralda Natalia Cecilia Aurora Nacarino Tabarez Obrando Turquíával készítettem interjút. Őt követően a VEN Dizni Vityatigrise és az UniVENzum csapat AsztroDanija mutatkozik be. Zárásként pedig a VENtasy jelöltje Dori számol be a jelöltségről.

VEN Dizni

Honnan jött az ötlet, hogy jelöltként indulj?

Lovasi Viktor: Egy szomorú esős nap volt, amikor ezt kigondoltam és megvilágosultam. Ötletgazdaként a baráti társaságunk megtisztelt azzal a felkéréssel, hogy én legyek a csapat jelöltje. Így indult a történetünk.

Mik a legfőbb céljaid és motivációid?

Lovasi Viktor: Mindig mosolygósan, vidáman állok a legnehezebb helyzetekhez is és ezt szeretném valahogy átadni mindenkinek. Túl rövid az élet ahhoz, hogy szomorkodjunk és stresszeljünk.

Betudnád mutatni kicsit a korteseket és a csapatod témáját?

Lovasi Viktor: Csapat témája mesékre épül, legfőképp Disney témájúra, ezért is lett a nevünk VEN Dizni. Hihetetlen színes karaktereink vannak, akiknek feladata a gyermekség visszahozatala a felnőttes mindennapokba.

Honnan jött a téma ötlete?

Lovasi Viktor: Mindenki imádja a meséket. Én még mai napig néha arra alszom el. Egyértelműnek látszott, hogy ebből nagyon sok mindent ki tudunk hozni. Még komolytalanabbá tenni a már eleve komolytalan mesebeli helyzeteket.

Mit üzennél a többi jelöltnek és csapatnak?

Lovasi Viktor: Betícia senorita-nak és csapatának egy világraszóló táncos karnevált kívánok megfűszerezve egy kis jumpstyle-lal. Døri harcos nőnk és hősies csapata által elkapott szörnyeket szívesen látjuk a Szörny RT. részlegünkön. Illetve AsztroDani UniVENzumával örömmel szállnánk a zűrbe, mivel tudok egy s mást a hiper űrugrásról.