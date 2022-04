Amint azt az egyesület elnöke, Ware Borbála elmondta, a csoport a Magyar falu program keretében pályázott az egykori iskola és a mellette álló épület felújítására. A munkák azon része még nem kezdődött el, de az udvar egy területét már rendbe tették. A fűszerkertben fűszerspirált készítettek, amelyet bárki megvalósíthat otthon. Annak jelentősége abban rejlik, hogy a spirálon belül különböző mikroklímák hozhatók létre. Vannak benne nedves és szárazabb részek, a legteteje a legszárazabb.



– A jövőben fenntartható, önellátó kiskertet alakítunk ki itt. Egyre többen érdeklődnek a téma iránt, hiszen sokan költöznek falura, s feltörik a földeket, de nem tudják, miként álljanak neki a munkának, hogyan kell kertészkedni, bio módon növényt nevelni – mondta Bori, akinek segítségére volt a kialakításban két kertész, Orbán Tibor és felesége.



A szakemberek első lépésként a gyomok ellen geofilcet tettek a spirál helyére, majd szalmával rajzolták ki a körvonalat. A kétszer két méter alapterületű, egy méter magasra tervezett csigavonalhoz itt terméskövet használtak, de mint mondták, jó hozzá a tégla is. Valamint jó minőségű föld kell még, amely semleges pH-jú, magas tápanyagtartalmú. A körvonal első sorát célszerű lapos kövekből kirakni, és ahogy emelkedik a támfal, úgy folyamatosan tölteni fel földdel. A spirál tetejére virágföld került növénytáppal kicsit összekeverve. A talaj felső rétegére a pulai bányából származó alginitet szórtak, amely eső esetén a vizet magába szívja, s kedvező irányba változtatja meg a talaj szerkezetét és vízháztartását. Bio talajkondicionálót szintén használtak, az ugyanis a rovarokat távol tartja. Egy parazita gomba ugyancsak a sikert segíti, az talajfertőtlenítőként a növényeket károsító gombákat pusztítja el a talajban. Nem maradhatott el egy, a fűszernövényekre alkalmas biotáp használata sem.

A termőföldbe jó minőségű, szagtalan, kicsit nedves, érett komposztot is keverhetünk, majd következhet az ültetés. A spirálba zsályát, kakukkfüvet, rebarbarát, citromfüvet, metélőpetrezselymet, lestyánt, mentákat, tárkonyt, rozmaringot ültettek. A spirál tetejébe azok a növények kerültek, amelyek jobban igénylik a napot, lejjebb az árnyéktűrőknek is találtak helyet. Célszerű vegyesen egymás mellé ültetni a magasabb és alacsonyabb növényeket, hogy a magasabbak árnyékolják a többit.



– A Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület sikerrel pályázott a Művészeti Építészek Szövetsége (MÉSZ) által kiírt Nagyapám háza programra. Annak keretében építészek érkeznek szakmai gyakorlatra, hogy hagyományos építészeti eljárásokkal hozzanak rendbe épületeket. A pajtát szeretnénk így felújítani, a pincét kell felfalazni, biztonságossá tenni, a padlót alapozni, vízszintbe hozni. Az egyesület az alapanyagot állja, a kő helyben van, az építészek ellátását biztosítjuk – mondta Bori. Hozzátette, hamarosan kiadnak egy füzetet, amelyben leírják a spirál- és komposztkészítéssel kapcsolatos tudnivalókat. Sőt, az őszre tervezett almanapon a gyümölcs feldolgozási lehetőségeit is rögzítik és közzé­teszik a füzetben.