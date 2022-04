Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Fejérben, Veszprém megyében és Zalában. Az idei szépségversenyen - ahogy korábban, úgy most is - olvasóink is dönthetnek a továbbjutásról. Értékeléseikkel ráadásul nem csak kedvenceiket segíthetik, hanem még nyerhetnek is.

A négy továbbjutó egyike a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Az értékelést leadó olvasók nyereményjátékban is részt vehetnek.

Legutóbbi versenyzőnk, Bognár Szilvia 27 éves, Ajkáról érkezett hozzánk, hogy a Napló stábja elkészítse egyedi portfólióját. Szilvia életében a zene és az állatvédelem is nagy szerepet játszik. Elmondta, azért jelentkezett a versenybe, mert úgy szeretné élni az életét, hogy minden pillanatát igazán megéli.

Jelentkezni már nem lehet a Tündérszépek versenyünkbe, azonban a Veszprém megyei versenyzők továbbra is várják a támogatást és a szíveket, hogy a régiós fordulóból ő kerülhessenek ki győztesként! Keressék fel a tunderszepek.veol.hu oldalt és szavazzanak kedvenc versenyzőjükre!