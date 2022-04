Amikor Raffai Csilla és évfolyamtársai húsz esztendeje végeztek, javarészt szétszéledtek a szélrózsa minden irányába. Akkor abbamaradt a klub, majd 2006-ban érezte azt, hogy fel kellene ismét élesztenie ezt a kezdeményezést.

- Akkor kimondottan kisebb léptékben szerveztük, diavetítéssel, teázással, húsz-harminc emberrel a már nem létező kávézóban, a kollégiumban - emlékezett a legutóbbi Világjáró Klub előtt a Központi Kollégiumban. - Egyetemi oktatók, hallgatók jöttek és jönnek, de természetesen a helyieket is vártuk és várjuk.

Úgy érzi, nagyon jó a látogatottságuk. Iskolaidényben tartják a találkozókat, szeptembertől májusig minden hónapban van egy-egy előadásuk. Felvetettük: az elmúlt évtizedben "ömlenek ránk" a közösségi médiumokból az utazós videók és fotók, a honi piacon vannak turizmussal foglalkozó szaklapok, és a pandémiás időszakot leszámítva már-már nem elérhetetlen semmi a világban. Mégis, mivel tudják bevonzani közönségüket?

- A személyesség egyre inkább felértékelődik. Az, hogy a Világjáró Klubban igazi utazókkal találkozhatunk, olyanokkal, akik nem csak néhány napot töltöttek egy adott helyen, hanem akár több évtizedig dolgoztak, éltek ott - fogalmazott Raffai Csilla. - Minden nálunk vendégeskedő utazónak vannak ugyanakkor különleges történetei: valaki madármegfigyelés miatt utazik, van, aki a fotó-, más kalandtúrán vesz részt. Akadt, aki barlangászott, és olyan is, aki kizárólag különleges helyeket keresett fel. De olyan előadónk is volt, aki spanyol nyelvet ment tanulni - Mexikóba. Mindenkinek más a sztorija, az indíttatása, és ez így együtt teszi különlegessé ezt a klubot. A látogatók is ezt várják és szeretik.

Raffai Csilla idegenvezetéssel is foglalkozik - sétákat vezet Veszprémben és a Bakony-Balaton régióban -, úgy látja, a belföldi turizmus az elmúlt években nagyobb erőre kapott.

- Nem titok, itt, a Világjáró Klubban is Magyarországhoz közeli helyszíneket választottunk most - mondta. - Ezért láthatjuk az előadásokban Horvátországot, Csehországot, most pedig Görögországot.

A jövő? A következő fél évben Grönland, Izland, Norvégia lehet a menü. Raffai Csilla kérdésünkre elárulta, őt a kultúrák sokszínűsége - benne a vallással, a gasztronómiával, az építészettel, az öltözködéssel és sok mással - ragadta és ragadja magával az utazások kapcsán.

- Nagyon szeret az ember távolabbi helyekre képek és történetek segítségével elutazni, ha már nem adatik meg mindenkinek az, hogy egzotikus országokba is eljusson - mondta Raffai Csilla, aki Európát nagyon szereti, és Portugália volt az egyik kedves helyszíne, ám ha egyszer úgy alakul, Izlandra szívesen ellátogatna.

- A helyszínen azokat a helyeket részesítem előnyben, ahová a helyiek járnak. Rómában is a hátsó utcákba, udvarokba kell bemenni. Nem feltétlenül azok a jó helyek, ahol a turisták korzóznak - mutatott rá a szakember.

Dani Ágnes idegenvezető nagyszerű, Krétát és Santorinit bemutató előadása után legközelebb május 10-én este 6-tól Vajtó Zoltánnal találkozhatnak az érdeklődők (ő az egyik veszprémi utazási iroda ügyvezetője), aki képes élménybeszámolót tart Horvátországról.