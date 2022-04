Töltési Erzsébet, a Honismereti és Városszépítő Kör titkára lapunknak elmondta, hét helyszínen gyűjtötték az elszórt szemetet az önkéntesek, a Berényi ABC-nél, a Hattyú ABC-nél, a mólónál, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál, az Aldi-parkolónál, Káptalanfüreden és a Lo­­zsántán. A szervezők zsákokat, kesztyűket is biztosítottak a résztvevőknek.

– A legfiatalabb önkéntes idén a négyéves Bíborka volt, aki délelőtt édesanyjával együtt szedte a szemetet, és annyira tetszett neki ez a ,,játék”, hogy kérte, délután újból menjenek ki! A legvidámabb takarítók a Vörösberényi Nyugdíjasklub hölgytagjai voltak, nekik is köszönjük a munkát! – hangsúlyozta Töltési Erzsébet.

Szomorú tapasztalat, hogy idén rengeteg kutyás zacskót találtak, tartalommal megtöltve, fűbe, bokrokba dobva. A gazdi még összeszedi a kutyagumit a kedvence után, de aztán, szemetest nem találva, így szabadul meg tőle.

– Sajnos rengeteg építési anyagot, törmeléket, szemetet is találtunk. Több zsák telt meg nikecelltörmelékkel. Szinte mindenhol építkeznek Almádi területén, a nagy szélviharok felkapták és vitték amit lehet, de valószínűleg sok, az úton, a zöldben fekvő szemét az építkezésen dolgozók lelkén szárad. Várunk ötleteket, hogy lehetne elérni, hogy az építkezéseken gondoskodjanak arról, hogy ne fújjon el semmit a szél – hangsúlyozta az egyesületi titkár.

A megtelt zsákokat a Balatonalmádi Városgondnokság szállította el.