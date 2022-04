Bizonyára kevesen tudják, hogy hazánkban tizennyolc ibolyafaj fordul elő. Ezek között akadnak igazi ritkaságok is, közéjük tartozik a március végén és április első felében virágzó dombi ibolya, amely „speciális” élőhelyen fordul elő. Az ibolyák esszenciája a dombi ibolya. Az élőhely elsőrangú, egy hideg, északi kitettségű sziklagörgeteges, moháktól zöldellő völgyoldal a Kőházveremben. A fehér sással fedett meredek oldal egyik pontján megpillantjuk a viszonylag nagy termetű ibolyát, amelyre jellemző, hogy a tőlevelek szőrösek, főképpen a fonák oldalán. A levelek szíves vállból tojásdadok vagy kerek-­tojásdadok, hegyesedők, fűrész-csipkés szélűek, a tövüknél lévő pálhák szőrösek. A virágok sarkantyújának a színe fehér, virága illatos. A dombi ibolya a Dunántúl néhány pontján fordul elő, megyénkben a veszprémi Bekekints-völgy sziklagyepében, az öcsi Kőházveremben, a sáskai Ember-kőnél, továbbá a városlődi Fokhagyma-tető északi karszterdejében találhat rá a kiránduló. A faj előfordulása már sejteti, élőhelyére később is érdemes elmenni, míg a lombkorona nem záródik teljesen, hiszen addig is számos ritka növénnyel találkozhat itt az ember. Hiszen a jó élőhelyen alapszabály, ahol egy ritka faj tenyészik, további különlegességekre is számítani lehet.

Visszatérve Kőházveremhez: ha a szemünk már ráállt a növényre, akár lent a völgyben, az út mentén is beazonosíthatjuk egyedeit, ezen siker­élményen felbuzdulva pedig újabb hasonló élőhelyeken kereshetjük e szépséges ritkaságot. A dombi ibolya védett, ezért ne szedjük csokorba.