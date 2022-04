Az egyesületi tagoknak nemcsak a kert és a kertészet szeretete jelent örömöt, hanem érdeklődnek lakóhelyük története és kultúrája iránt, ezt igazolja a helyi református templom mellett állított emléktábla is. Egy alkalommal a kertbarátok meghívására előadást tartott a pápai levéltár vezetője Tapolcafő történetéről, és ekkor elhangzott, hogy a település első ismert írásos említése 1276-ra tehető. Ez adta az ötletet 2021-ben ahhoz, hogy a 745 éves Tapolcafő tiszteletére egy emlékjelet állítsanak. A kertbarátkör tagsága összefogott és megvalósították a tervüket. A pandémia miatt csak 2022-ben nyílt lehetőség az emléktábla átadására, amely egy mészkövön elhelyezett gránittábla az alábbi felirattal: „Tapolcafő település első ismert írásos említése 1276-ban volt”.

Az avatóünnepségen műsort adott a Tapolcafői Forrás Népdalkör, verset szavalt Kiss Zoltán és Bali Istvánné, majd beszédet mondott Somogyi Zoltán, a kertbarátkör elnöke. Ezt követően Unger Tamás, Pápa alpolgármestere és Somogyi Zoltán leleplezte az emléktáblát.

Az elnök ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a mostani emléktábla-állítással is azt üzenik, hogy a 745 évre visszatekintő múltjuk emlékeinek megőrzése közös érdekük. – Büszkék vagyunk elődeink értékteremtő munkájára, valamint a településen működő civil szervezetek aktív részvételére a közösség formálásában – hangsúlyozta Somogyi Zoltán.

Az ünnepi alkalmon a Tapolcafői Kertbarátkör Egyesület megköszönte Somogyi Zoltánnak az emlékkőállításra irányuló javaslatát, továbbá mindazoknak, akik anyagilag és fizikailag támogatták a kivitelezést, így a pápai önkormányzatnak, Zsegraics Gyula önkormányzati képviselőnek, Kiss Józsefnek, Banai Gyulának, Banai Ferencnek, Patyi Attilának, Megyeri Lászlónak, Dávid Istvánnak és Goda Józsefnek. A rendezvényen tartották meg az erre az alkalomra meghirdetett, A 745 éves Tapolcafő képekben című fotópályázat eredményhirdetését is. A kiírásra 16-an jelentkeztek 69 alkotással. Az alkotásokat Horváth Géza, Gyurom János és Tomborné Ági fotóművész bírálta el. A pályázat legfiatalabb résztvevőjének járó különdíjat Kiss Marcell vehette át. Különdíjat kapott Nagy Zoltán Szolgálati medence című képe. A zsűri döntése nyomán harmadik helyezett lett Megyeri László Az elkötött Örvényes ladik című fotója, második helyen végzett Nagy János A játszótéren című fényképe, az első helyezett pedig Baloghné Győrffy Szilvia lett A híd című fotójával. Az emléktábla­-avatás után az érdeklődők a művelődési házban megtekinthették a fotópályázatra beérkezett képekből összeállított kiállítást.

Aki kézzel fogható emléket is akart magának erről az eseményről, vásárolhatott személyes bélyeget, képeslapot, és emlékbélyegzéssel láthatta el azt. A kertbarátok közössége ismét megmutatta, hogy összefogással mire képes. Ezt igazolja például a korábban kialakított Tapolca Forrás Tanösvény látványelemekkel, a Peti Sándor-emlékszoba, valamint sok kiadvány, mely a környék szépségét, kultúráját és természeti értékeit népszerűsíti.