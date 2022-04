Először szerveztek a faluban Pénzesgyőri Húsvétolás elnevezéssel játékos, táncos programokat. Aki a kultúrház udvarán felépített, tojást rejtő útvesztőből kikeveredett, még jutalmat is kapott. Bár önmagában az ajándéknak számított, amilyen szeretettel várták a kézműves asztaloknál a helyi önkéntesek a vendégeket. Petrovics Zsuzsanna ragasztót kent a kifújt tojásokra, óvatosan fonalat csavart rájuk. Nemrég tanulta meg a módszert, hogy megmutathassa a kicsiknek, akik először tágra nyílt szemmel figyelték, a gombolyagok puhaságát vizsgálták, majd követték mozdulatait. Segítőjük élvezte, hogy velük felnőttként újraélheti gyerekkorát, ami nem árt szerinte a vidám életszemlélethez. Közben szaporodtak a csíkossá vált tojások. A rózsaszínű alapanyagok számítottak a legnépszerűbbnek a kislányok körében. Regenye Anita két lánya is ilyen színűre akart festeni tojások. Azért érkeztek a pénzesgyőri programra Zircről a testvérek anyukájukkal, mert bátyjuk fellépett a sváb táncokat bemutató iskolások csoportjával. Megnézték a műsort és az alkotó asztaloknál készülődtek a húsvétra. Elmondták: otthon is gyakran kézműveskednek, szívesen tanulnak új technikákat. A tojásokat évről évre másképp díszítik. Kipróbálták már a matricázást, a kézzel mintázást, a gyertyaviasz használatát.

Pénzesgyőrben hungarocell tojásformákon lehetett gyakorolni a temperával díszítést. Ha hurkapálcát tűzünk azokba, könnyebb a forgatásuk, nem maszálódik el a minta és vázába lehet a kész művet állítani – magyarázat el Váliczkóné Kaviczki Éva, aki ezt a technikát mutatta be. Nemrég költözött a faluban. Azért vállalta ezúttal az önkénteskedést, hogy helyben több barátot szerezzen. Úgy érzi, már kinőtt a húsvétvárásnak abból a részéből, amit a gyerekek, a fiatalok szeretnek leginkább, de most megint átélhette velük ezt a fajta örömet. Ötletességre bíztatta a tojásokat festőket, a tavaszi szimbólumok, a pontocskázás alkalmazására. Akadt, aki ceruzát, filctollat használt, fa gombaház-formát, falepkét színezett ki, nyuszifészket épített.