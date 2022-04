Az érdeklődők 9 órakor indulnak el a baptista imaháztól. Mintegy tíz kilométeres távot járhatnak be. Kijelölnek babakocsival bejárható útvonalat is. A cél szintén a faluban lesz, a református templomkertben, ahol meleg ebédet lehet elfogyasztani 13 órától. Az akadályversenyek eredményhirdetésére is itt kerül sor, 15 óra körül. Előtte a győri Hajnalcsillag Baptista Gyülekezet lelkipásztorát, Milánkovics Dánielt lehet meghallgatni. A rendezvény ingyenes. Jelentkezni április 11-ig lehet.