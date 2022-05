– Bátyám sok országban, sok helyen evett pizzát. Szereti ezt a változatosan kiegészíthető tésztaételt. Arra gondolt, mi is készíthetnénk, megkedveltethetnénk több bakonyi emberrel és ennek az ötletnek a megvalósításához megfelelő időszaknak tűntek a koronavírusjárványnak azok a hónapjai, amikor sokan nem mertek éttermekbe, vendéglátóhelyekre elmenni. A pandémia alatt, tavaly februárban nyitottuk meg a pizzériát Csetényben. A fertőzés terjedése miatt eleinte csak házhoz vittük ki a megrendelt ételt. Azóta már be is ülhetnek hozzánk a vendégek. Többen megszerették a helyet, amit kialakítottunk.

Az volt az alapelvünk, hogy ami nekünk ízlik, az valószínűleg másoknak is, olyasmit sütünk, amit magunk is szívesen elfogyasztanának. Ami máshol népszerű pizzafeltétként, azt természetesen mi is szerepeltetjük egyre bővülő kínálatunkban, közben arra törekszünk, hogy azt a helyiek igényei alapján alakítsuk. Eddig – úgy tűnik –, sikerült, idősek, fiatalok szeretik pizzáinkat – mondta el Gavacs Dorina konyhavezető, felidézve a kezdetekben Gavi-Hami néven működő pizzéria történetét. Vele dolgozik együtt Szkok Éva és családja, az új tulajdonosok. Nemrégiben vették át az üzemeltetést, de a személyzetet megtartották. A barátságos, kuckós helyet letisztult, modern asztalokkal, székekkel rendezték be.

Sok szeretetet adnak hozzá ételeikhez – állítják és elárulták, maguk dolgozták ki puha tésztájuk receptjét, ami sajátossá teszi kínálatukat. No meg a gazdag feltétek járulnak hozzá az elismerésekhez, amelyeket kapnak. A magyaros ízlésnek, a házias konyhának megfelelők találhatók köztük. Tényleg széles a választék, mindenki találhatnak magának megfelelőt benne. Van tarjás, fitnesz és csibészes, azaz csípős pizza, rárakják akár a tenger gyümölcseit. A rendelések alapján a vendégek kedvencei közé tartozik az Erdész elnevezésű, amelyre fokhagyma, tejföl, gomba is kerül és a Capri, amin paradicsom, sonka, kukorica is van. Az újabbakat a visszajelzések, azaz a törzsvevők szája íze szerint alakítják. Ezért szívesen meghallgatják véleményüket. Az már sokat elárul számukra, ha a helyben fogyasztók tiszta tányért hagynak az asztalon, azaz mindent megettek, amit eléjük tálaltak. Akkor biztosan ízlettek nekik a fogások.

Ahhoz, hogy törzshellyé vált a Kuckó, hozzájárult, hogy jó helyen, Csetény központjában található. Innen a környék falvaiba is kiszállítják a megrendeléseket, egyre több községbe. Már akár Nagyesztergárra, Csesznekre, Bakonyszentkirályra vagy Bakonycsernyére, Tésre. Hamburgerek, gyros, frissensültek szintén szerepelnek az étlapon és újdonságokkal lepik meg vendégeiket. Akár hotdogot, desszerteket, derelyét, hekket, kolbászt választhatnak, ehetnek vagy mosolygós burgonyát, amely vidám emberfejet formáz.