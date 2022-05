Ásványi Laura Jázminnak hívnak, 19 éves vagyok. Tapolcán élek és a Budapesti Metropolitan Egyetem kereskedelem marketing szakán most fejezem be az első évet. Gazdasági elemző szeretnék lenni, marketingesként ötvözni a kreativitást és a szakmai tudást.

Több, mint tíz évig csoportban akrobatikus rock and rollt táncoltam, és országos versenyeken többször végeztünk első helyen. Aztán ott maradtam edzőként, és negyedik éve tanítok nyári táborokban és általános iskolában gyerekeket.

Több szépségversenyen is indultam már, voltam második udvarhölgy és a legfotogénebb arc is - mesélte el a borsonline.hu-nak. Azért jelentkeztem a Tündérszépekre, hogy újabb tapasztalatokat szerezzek, amiket később hasznosíthatok. A családom tud az indulásomról, sőt javasolták is, mivel az első versenyemen is sikeres voltam.

Forrás: Tarnavölgyi Zoltán

Nagyon örültem, hogy bekerültem az országos 22-es csapatba, bíztam is benne és most világgá is kürtöltem. Már nagyon várom a felkészítőtábort, a találkozást a mentorokkal. Két-három éve modellkedem. Szerepeltem már magazinokban, illetve különböző fotózásokon is részt vettem. Jól érzem magam a kamera előtt. Önbizalmat ad és a színpadi jártasság is hozzájárult, hogy nyitottabb, kommunikatívabb lettem. Ez segíthet abban, hogy marketingesként helyezkedhessek el a médiában. Rendszeresen részt veszek divatbemutatókon, főleg kalap divatbemutatókon, ami a modellkedésnek egy nagyon különleges területe. Jó a kifutón végigvonulni.

Sportosan-elegánsan öltözködöm. Szeretem az arcápolási rutinokat. Sminkből a természetes hatásút használom, de ki merek lépni az utcára smink nélkül is. A hosszú hajammal többet foglalkozom, göndöríteni és vasalni is szoktam.

