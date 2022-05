Almafaültetéssel kezdődött a madarak és fák napja alkalmából életre hívott gyermeknap a Szivárvány Tagóvoda udvarán, ahol a városvédő egyesület tagjainak segítségével helyeztek a földbe egy facsemetét a gyermekek. A környezet védelmét és az egészségtudatos életmódot a középpontba helyező, zöld óvodaként működő nevelési intézmény munkatársai elmondták, a faültetés azért is volt fontos pontja a délutánnak, mert az élet nevelésének, növelésének a szimbóluma. Éppen úgy, ahogy azt teszik mindennap az óvoda munkatársai vagy éppen a szülők a gyermekeikért otthonukban.

– A környezettudatosság a mindennapjaink része itt az óvodában. Ha a gyermekek látják, hogy ápoljuk a kertet, gyarapítjuk a növényeinket, velük együtt öntözzük és gondozzuk őket, akkor joggal bízhatunk abban, hogy ezek az emlékek később cselekvési kompetenciákká alakulnak náluk, s idősebb korukban nekik is igényük lesz erre – mondta el kérdésünkre Janus Éva tag­óvoda-vezető, akitől megtudtuk, a kicsik már a délelőtt folyamán sokat segédkeztek a faültetés előkészítésében. – Az úgymond keményebb fizikai munkákban is örömmel részt vesznek. A hét folyamán, amikor készültünk erre a délutánra, ők is kivették a részüket az udvar szépítéséből. Felvették a kesztyűt s hozták kis gereblyéiket, mindent úgy csináltak, ahogy mi, felnőttek is tettük – tette hozzá.

A Városszépítő és -védő Egyesület tagjai örömmel csatlakoztak az óvoda faültetési akciójához. – Néhány évvel ezelőtt kezdtük el az együttműködést a nevelési intézménnyel, ezért örömmel elfogadtuk a meghívást, s az egyesület tagjai közül is sokan eljöttek a programra – mondta el Petrovics László, a városvédők elnöke, aki a délután folyamán a civil szervezet elmúlt három évtizedes munkájáról is vetített képes előadást tartott az érdeklődőknek az óvodában.

Az óvoda udvarán közben hagyományos népi játékokkal játszhattak a csöppségek, míg a tornateremben Lippert Ferenc néptáncoktató vezetésével az óvoda néptáncosai mutatkoztak be a szülőknek. A meseszobában anyukák, nagymamák és idősebb testvérek mondhatták el kedvenc történeteiket. A gyerekek a környezettudatosságot előtérbe helyező játékos feladatsorban is próbára tehették képességeiket, melyben a Család- és Gyermekjóléti központ munkatársai segédkeztek.

A családi nap zárásaként – ahol Ulicsni Orsolya és Tóth István is elismerést kapott önzetlen munkájáért – a Mézengúzok gyermekzenekar adott jó hangulatú koncertet.