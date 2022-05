Fennállásuk óta először 2 órája

Európa-bajnoki bronzérmet szerzett a Kid Rock and Roll SE

A fővárosban rendezték meg az év első akrobatikus rock and roll világkupáját és Európa-bajnokságát, ahol nagyszerű eredményeket ért el a veszprémi Kid Rock and Roll SE akrobatikus rock and roll egyesület.

A Napló úgy értesült, hogy a Rock It!, 4 Muskétás – Kid SE junior páros formáció bronzérmet szerzett. A formáció tagja volt Radnai Kristóf és Nagy Noémi juveniles páros. Az egyesület fennállása óta ez az első Európa-bajnoki érem. A páros a világkupán egyéniben fantasztikus tánccal a 11. helyen végzett 42 párosból. Ezzel az eredménnyel a világranglista előkelő 7. helyén állnak. Ugyanakkor a Fancies Girls nagyformáció életük első világkupáján a 10. helyen végzett egy kitűnő kűrrel. A versenyzőket Kalmár Dóra és Bondor Virág edzők készítették fel.

