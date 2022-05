A táborozási lehetőségekről Hegedűs Barbara alpolgármester (Fidesz–KDNP) beszélt. Elmondta, idén is megrendezik az önkormányzati napközis tábort a megyeszékhelyen. Az öthetes, június 27- től július 29-ig tartó táborba azokat az 1–7. osztályos tanulókat várják, akik veszprémi általános iskolába járnak, és bejelentett veszprémi lakcímmel rendelkeznek. A tábor helyszíne idén is a Deák Ferenc Általános Iskola lesz. A tervezett programok között balatoni hajózás, állatkerti látogatás, sportrendezvények és kirándulások is szerepelnek.

A családokat, gyermekeket a nyári szünidőben emellett a város intézményeinek foglalkozásai, táborai is segítik a vakáció hasznos eltöltésében. Többek között a Veszprémi Petőfi Színház, az Agóra Veszprém Kulturális Központ, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és újszereplőként a Digitális Tudásközpont is szervez tábort többféle tematika szerint, különböző korosztályoknak a nyár folyamán. Az intézmények mellett számos sportegyesület, civil szervezet, valamint több szolgáltató is programokkal, foglalkozásokkal várja a gyerekeket a szünidőben. Az elérhető kínálatról a város közösségi oldalán és honlapján lehet tájékozódni.