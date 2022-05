A petúnia Dél-Amerikából származik, általában 25-30 centiméter magasra nő, sok változatnak csüngő hajtásai vannak, amelyek hossza akár az egy métert is elérheti. A sokvirágú fajták virágai 5 centiméter körüliek, de léteznek kis virágú és nagy virágú hibridek is, melyek virágai akár 10 centiméterre is megnőhetnek. Keressünk számára napos helyet, a földjét pedig tartsuk folyamatosan nedvesen. Általában napi egyszeri öntözést igényel, de meleg, aszályos időszakokban akár kétszeri locsolásra is szüksége lehet. Ha van rá lehetőségünk, használjunk esővizet, azt sokkal jobban szereti.

A bőséges virágzás érdekében érdemes hetente tápoldatozni, az elnyílt virágokat, elszáradt leveleket pedig csippentsük le róla. Ahhoz, hogy a petúnia sűrű maradjon, megnyúlt hajtásait rendszeresen vissza kell vágni, szárai 50-60 centiméternél ne legyenek hosszabbak. Ha kosárban lakik, ne felejtsük el hetente forgatni, hogy körkörösen érje a napfény, és egyformán fejlődjön. Nagy zivatarok, szélviharok idején tegyük védett helyre.

Fontos, hogy a petúnia egyáltalán nem bírja a fagyot, egyes változatok virágai hideg, csapadékos időben el is rothadhatnak.

Rendkívül mutatósak a különböző színű petúniák kis csoportokban, sűrűn egymás mellé ültetve, de kombinálhatjuk őket más nyári növényekkel is.

Ha azt vesszük észre, hogy nem nőnek rajta új virágok, azonnal csökkentsük a táp­anyagadagot, és tegyük a növényt napra. Feltehetőleg fényhiány vagy túl sok nitrogén okozza a problémát. Levéltetvek ellen enyhe fertőzés esetén permetezzük le a növényt nagy nyomású vízzel, súlyosabb esetben azonban használjunk megfelelő rovarirtó szert.