Persze szép helyeket járhatnak be gyalogosan, felszerelés nélkül, nem a vasalt utakon kapaszkodva, de a sziklákról igazán jó körbenézni. Nekik van egy tippünk, amit nemrégiben kipróbáltunk. Ha a szurdokvölgyből a régi zsidó temető felé sétálunk, akkor a fák közül különösebb megerőltetés, veszély nélkül is kijuthatunk arra a részre, amit a helyiek meredélynek neveznek. Itt azokra a sziklákra ülhetünk le, nem túl közel a szélükhöz, amelyekre a gyakorlottak biztosítókötelek segítségével másznak fel. Beláthatjuk a vár alatt húzódó völgyet, a környező panoráma csodaszép, látszik a Zörög-hegy is. S ha szerencsénk van, felbukkan egy sziklamászó a majdnem függőlegesen emelkedő hegyoldalban és tovább kapaszkodik mellettünk, mászik tovább felfelé. Mi csak válasszuk azt a biztonságos útvonalat visszafelé is, amin jöttünk! Ja, és ne vigyünk magunkkal innen árvalányhajat, mert az védett növény!