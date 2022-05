– Nagyon örülünk annak, hogy a kormány komolyan veszi azt, hogy a kistelepüléseken a boltok egyben közösségi színterek is. Ezért a boltbelsőt úgy alakítottuk ki, hogy az valóban közösségi térként is funkcionáljon, illetve a bolt előtt egy hangulatos, kávézós terasz épült, így megvalósult az a cél, amit elterveztünk – mondta el Horváth Zoltán, Barnag polgármestere, aki hozzátette még, hogy korszerű gépekkel, energiatakarékos hűtőkkel is felszerelték a felújított kisboltot.

Mivel a barnagiak és az önkormányzat számára is nagyon fontosak a helyi termelők, ezért úgy döntöttek, hogy a boltnyitást összekapcsolják egy kézműves vásárral is, amelyet magyar népzenével és néptánccal még tovább színesítettek. Az április 30-án, szombaton megrendezett vásárban 15 környékbeli termelő, szolgáltató, iparos kínálta a portékáját. Az összetartó csapatot alkotó termelők, akiknek többsége Vászolyban és Dörgicsén is együtt piacozik, örömmel jöttek el a nyitó rendezvényre. A szervezőknek elég volt csak egy posztot írniuk a közösségi portálon, amelynek hatására sorban jelentkeztek a kézművesek és termelők, akik finom lekvárokkal, szörpökkel, borokkal, sajtokkal, gombákkal, kerámiákkal és egyedi táskákkal, valamint helyben sütött finomságokkal is érkeztek.

Kísérő programként eljöttek zenélni a tihanyi népzenei tábor és népzeneoktatás tanárai, diákjaik pedig néptáncukkal szórakoztatták a vásárba érkezőket.