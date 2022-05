Sáros futók és sáros kutyák, meg gazdáikkal békésen pihenő ebek töltötték meg az arénát szombaton, ahol mindenki elégedett és boldog volt. A célból érkező négylábúak nyakába fából készült érmet akasztottak, amit büszkén viseltek, tudták, ők is minden elismerést megérdemelnek! A szalagon ez állt: hat láb, két szív, egy büszkeség.

– Aki teljesíti ezt a pályát, valóban büszke lehet saját magára és a kutyájára, mert egy kőkemény hegyi úton együtt dolgoznak, futnak, közben a szívük is együtt dobban. Éppen ez a cél, jegyzi meg Púza András az Afganisztánt is megjárt alapító, ötletgazda, miközben békésen fekszik mellette Spirit, a belgajuhász kutyája, akivel természetesen ő is legyűrte az akadályokat. Azt mondja, mindig is nagy rajongója volt az akadálypályás futóversenyeknek, de futás közben hiányérzete volt.

-Lefutottam és arra gondoltam ok, de hol van a kutyám? – mondta. Felidézi, a közös futás ötlete 2014-ből származik, amikor a Magyar Honvédségben (MH) szolgált, mint kutyavezető tűzszerész, és merített élményeket Afganisztánból is. Aztán 2015-ben leszerelt, és az első Hard Dog Race versenyt Piliscséven rendezte meg. Már négyféle típusú versenyt szervez, így jótékonyságit is, de közülük a wild, a mostani a legkeményebb. Ezeken a versenyeken a lényeg kutya és gazdája harmonikus együttműködése, adott esetben egymás segítése, illetve az, hogy az ember, hogyan tudja saját magát legyőzni? A lényeg, hozd ki magadból az ősi ösztönöket, feszegesd a határaidat és lépj ki a komfortzónádból! A küzdelem végén, amikor a kutyáddal célba értek, csak a győzelem boldogsága marad. Büszke leszel! Magadra és a kutyádra: a kemény párosra! –utal az erőpróbára Púza András.

A főszervező elismeréssel beszél az eplényi pályáról, a versenyzőkről, a vidéket csodálatosnak nevezte, és köszönettel szól a síaréna vezetése, a helyi polgármester, a Verga Zrt. és az MH Bakony Harckiképző Központ segítségéről. Semmit nem bíz a véletlenre, a verseny előtt állatorvosok csekkolták a kutyák viselkedését, oltási könyvét, chipjét, a pályán lévő akadályokat, amit egy héten át napi tíz órában sokan építettek, szakértők vizsgálták meg, hogy stabilak-e. A kutyások, közülük szép számmal hoztak gazdára váró, menhelyi ebeket, és eljöttek állatotthonok képviselői is a négylábúakkal, célba érkezéskor elmondták, a pálya embert próbáló volt, a kutyák sokszor jobban bírták: combos emelkedők, tüdőtágító erdei utak, szemkápráztató magaslatok, embert és kutyát próbáló kihívások vártak rájuk. Így úsztak tóban, másztak, kúsztak sárban, többször akadály alatt, aztán hegyre föl és le, vizes ballont cipeltek, futottak vizes alagútban, ahol apró fények alapján tájékozódtak. –Mindezt hatalmas élmény teljesíteni, ráadásul kutyákkal együtt, fogalmaztak. Sokan nem várták meg az eredményhirdetést, mondván, a lényeg, hogy együtt gyűrték le a vad bakonyi pályát.