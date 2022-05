Nagy Norbert elmondta, a helyi lovasokkal beszélgetve jött az ötlet, hogy lenne igény egy ilyen rendezvényre. A szervezést a program számára kiszemelt terület rendezésével kezdték, ahova az Országfásítási Program keretében facsemetéket is ültettek.

Forrás: Polgár Bettina/Napló

A polgármester rámutatott, a lovas majálison helyi és környékbeli lovasok képviseltették magukat, a nap programját pedig úgy állították össze, hogy tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a családoknak. Lovasbemutató, állatsimogató, pónilovaglás egyaránt színesítette az eseményt, a gyermekek számára a játszótér is rendelkezésre állt, emellett édességeket, többek között popcornt és vattacukrot is lehetett fogyasztani.

Forrás: Polgár Bettina/Napló

A település vezetője hozzátette, a következő nagy rendezvényük május 28-án a gyermeknap lesz, valamint idén először gyermektábort is szeretnének szervezni. Mint mondta, Dákán több önerős beruházást is végrehajtottak az elmúlt időszakban, parkolót alakítottak ki a Jókai utcában, kocsibeálló készült, illetve részben támogatással óvodai KRESZ-tanpályát is létesítettek. Emellett folyamatban vannak a Magyar Falu Program beruházásai, melynek keretében temetőfejlesztést végeznek, korszerű orvosi rendelőt alakítanak ki, továbbá kommunális eszközöket szereznek be. A Belügyminisztérium támogatásával pedig nagyszabású óvodafelújítást is végeznek.