Veszprémfajsz határában egy szépen gondozott közpark várja a településre látogató kirándulókat. A homokozóval, kültéri edzőgépekkel, kis focipályával, szalonnasütőkkel, asztalokkal és padokkal ellátott park méltán népszerű a kirándulók körében. A parkot az önkormányzat felügyeli és tartja rendben, most azonban csalódottan hívta szerkesztőségünket a polgármester. Fertig Józsefet az hozta ki a sodrából, hogy már második éve fordult elő, hogy a gyerekek által feldíszített és közösen felállított májusfát idegenek kiszedték a helyéről és megpróbálták eltüzelni. Az eset azért is fájó, mert a fa felállítása és kidöntése is közösségi programnak számít Veszprémfajszon.

– A Gyereknappal összekötöttük volna a májusfa kiszedését. Kitáncoltuk volna, közös éneklést, szalonnasütést terveztünk. Most mihez kezdjünk? Jöjjünk ki egyik este és állítsunk fel egy másikat, hogy a gyerekeknek nehogy kimaradjon a program? – kesereg a polgármester, aki joggal bosszankodik, hiszen látszik, hogy szívügyük a park. Szépen karbantartják a területet: a tűzrakók rendbe rakva és körbegereblyézve, a fából készült szeméttárolókban is új szemeteszsákok vannak, a fű lenyírva a park területén. Kiderül az is, hogy viharok után rendszeresen tesznek ki eltüzelhető, letört ágakat a tűzrakók közelébe, de erre nem számítottak, hogy a még álló, felszalagozott májusfájukat valaki tüzelőnek szánja. A polgármester hozzáteszi még, hogy egyesek az autóbehajtást megakadályozó tuskókat is kirángatják a helyükről, hogy minél közelebb jöhessenek a tűzrakókhoz. Pedig az úttól alig 50-100 métert kellene csak gyalogolni, mégis hetente figyelmeztetni kell valakit, hogy ne álljon be kocsival a park területére.

–Többször hívnak, hogy jönnének ki csoportosan és szeretnék itt tartani akár a céges rendezvényüket is. Mi szívesen látunk bárkit, aki kulturáltan viselkedik, de tavaly is így jártunk, hogy kiszedték a májusfát és el akarták tüzelni. Ez egy közpark, nem zárhatom be. A rendben tartása éves szinten sokba kerül nekünk. Ráadásul a programjainkat is rendszeresen itt tartjuk, és akkor jön egy-egy társaság, akik fittyet hánynak a szabályokra. Azt se szeretnénk, ha a több száz éves tölgyfák ágait törnék le. Hozzanak ki tüzelőt, ha a sütögetni szeretnének – teszi még hozzá Fertig József, aki arra kéri az idelátogatókat, hogy ha kijönnek ide kikapcsolódni, pihenni, tiszteljék meg a természetet és azt, aki a parkot rendben tartja azzal, hogy nem hagynak szemetet maguk után és nem rongálják meg a berendezéseket. Aki ezt nem tudja betartani, azt pedig ne jöjjön ki Veszprémfajszra, inkább maradjon otthon…