Az egyre népszerűbb sportág Szigligeten rendezett regionális (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém megye) selejtezőjén a nemesgulácsi gyerekek három együttessel is kiharcolták a döntőbe jutást. Az I. korcsoport (Lőrincz Alícia, Németh Sanel, Simon Lázár) negyedik, a III. korcsoport (Szalai Míra, Horváth Márk, Kudomrák Levente) első helyezéssel szerezte meg a döntőben való részvétel jogát

A IV. korcsoportban induló együttes (Gacs Márió, Brágya Jázmin, Németh Ármin) szintén negyedik helyezéssel szerezte meg a döntőben való részvétel jogát. Közülük a III. korcsoportban versenyző csapat szerepelt a legjobban az Országos Diákolimpia Sárváron rendezett döntőjében, ami bronzérmet ért számukra.

A Keresztury Dezső Általános és Szakiskola I. korcsoportos együttese is közel állt az éremhez, ám végül a dobogó szélét jelentő negyedik helyen zártak. Erről File István tájékoztatta lapunkat. Az intézményvezető-helyettes hozzátette, iskolájuk más területen is ért el szép eredményeket a közelmúltban. Kudomrák Noel az IFMA amatőr Muaythai Kupán (thaibox) a korcsoportjában második lett. Körmendi Tamás pedig a XII. megyei Bedők László furulyaversenyen arany minősítést szerzett.