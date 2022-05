Persze ilyenkor már elkezd érni a Mirabell-szilva és virágzik a jázmin, de érdemes lefelé is nézni, a fűfélék változatos formákban magasodnak. Köztük felfedezhetünk számos színes virágot, gyógynövényt. Mi találtunk – használtunk is szemölcsre – vérehulló fecskefüvet, láttunk tátikát, sötétlilás zsályát, habkönnyű szirmú habszegfűt is. Sokszor nem ismertük fel a változatos élővilág egyedeit, csak hagytuk, hogy hasson ránk szépségük.