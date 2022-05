A házigazdák zenével, finom falatokkal készülnek, de lesz túra és játék is. Olyan pincék is kinyitnak ilyenkor, amiket egyébként nehezebb felkeresni. Pénteken, a nulladik napon több borászat készül kis létszámú kóstolóval, a Nyári Pince kuriózumokat sorakoztat fel, a Borbolt a völgyben verses vinotékaestet tart. Szombaton közel húsz helyszín nyit ki, és mindenhol lesznek borok és harapnivaló, sok helyen élő zene is.