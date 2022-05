“Eladó a képeken látható ódon borospince a Veszprém megyei Sümeg vadregényes zártkerti részén. A 4107 m2 területű ingatlan közvetlen természet közelben helyezkedik el, mint ahogy az a képekből is kitűnik. A 40 m2 alapterületű, kő szerkezetű présház felújítására szorul. Jelenleg 3 helyisége van.

Sümeg Veszprém megyében, Zala, Vas, és Veszprém megye határán, az országos kéktúra útvonalán fekszik, a 84-es számú főút mentén. A város számos műemlékkel büszkélkedhet, valamint a Balaton-felvidéki borvidék utolsó nyúlványaként, történelmi borospincéjének, és számos templomának, valamint a méltán ismert középkori várának, és a tövében található csodálatosan felújított püspöki palotájának köszönhetően közkedvelt turisztikai célpont is, nem is beszélve arról, hogy az országos kék túra útvonala is átszeli a települést. A városban óvoda iskola, gimnázium, szakképző intézet működik, minden feltétel adott a sportolásra, és a szabadidő hasznos eltöltésére is. A legközelebbi Balaton parti strand 20 perc alatt kényelmesen elérhető. [...]”

