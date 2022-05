A fiatal édesanya már nem láthatta a lassan féléves Benettet és szintén félárván maradt kislányát, a most kétéves Zorkát. Hosszú távon támogatásra szorul özvegye, az édesapa, és a környéken sokan tesznek érte. Jáger Viktória, Talabér Adrienn és Orgona Lászlóné Tekán Kinga pedig Pápán nemrégiben bált szerveztek. Viki zenekara zenélt, helyi cégek százötven tombolanyereményt ajánlottak fel, a fődíj egy wellnesshétvége volt. Mintegy kétszázan vettek részt a jótékony mulatságon, így a belépőkből, a tombola révén és az egyéb támogatásokból összesen 1 millió 366 ezer forint jött össze. Ehhez hozzájárult az a focilabda is, amit a Fradi ajánlott fel, és a bajnokcsapat tagjai aláírtak. Arra a neten lehetett licitálni, soproni adományozó vette meg. A bálban egyébként a pápaiak mellett székesfehérvári és zalaegerszegi vendégek is voltak, ők is hozzájárultak a nemes célhoz. A mezőgazdasági szakközépiskola biztosította a helyszínt.

Aki a pápai hölgyekhez hasonlóan segíteni szeretné a Mihajlov családot, pénzt utalhat arra az alszámlára, amit erre a célra hozott létre a bakonykoppányi önkormányzat (50420764-10006519). Akik akár csak kisebb összeget küldenek ide, azoktól azt kérik, hogy a közlemény rovatba írják be: Adomány.