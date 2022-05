A régi hagyományok szerint készíti a vékákat, amikben akár fát lehet hordani és a lakásokban is szép formájú tárolókként szolgálhatnak. Azt, hogy érdemes bánni a vesszőkkel, hogyan lehet azokból használati és dísztárgyakat kialakítani, szívesen megmutatta már többször is falujában és a környéken gyerekeknek, fiataloknak, más érdeklődőknek. Hiszen számára is kikapcsolódást jelent ez a fajta kétkezi munka, amivel a régi kézművesség tradícióit őrzi, továbbadja.