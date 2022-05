Előző napon Ősinél történt hasonló eset, ahol szintén rosszullét okozhatta egy férfi halálát, aki árokba, majd egy erdős részre hajtott autójával. Szakemberek szerint a nagy meleg, a frontok mindenkit megviselhetnek, de a betegeket, időseket, és főként a szívproblémával küzdő embereket különösen.

Azt mondták, a tartós nagy meleg és a változó frontok mindenkit megviselhetnek, de azokat főként, akik szívbetegséggel élnek, középkorúak vagy idősebbek, illetve társbetegségeik is vannak. Ha a szívbetegek nyáron szokatlan tüneteket tapasztalnak, vagy ilyenkor kezdenek el mozogni, keressék fel a kardiológust. Egyes szívgyógyszerek, így a béta-blokkolók, a vízhajtók fokozhatják a szervezet melegre adott reakcióit. Nem csak a gyógyszerszedőknek kell óvatosnak lenniük, hanem az idősebbeknek is, illetve akiknek kezeletlen magas vérnyomásuk van, vagy csak időnként tapasztalnak szokatlan tüneteket. Így például gyors vagy lassú pulzust, mellkasi panaszokat, erős kimerültséget. Nyáron mindenkinek fontos a napvédő termékek használata, nem csak a szívbetegeknek. Nekik viszont még inkább oda kell figyelni a széles karimájú kalapra, a napszemüvegre, a könnyű, jól szellőző, nem szoros öltözékre. Ne tartózkodjanak a napon 11-15 óra között. Szakemberek javasolták, fontos a rendszeres vízivás kertészkedésnél, otthoni munkánál és gyaloglásnál is. Kerülni kell a koffeines italt és az alkoholt. Figyelni kell a jelekre, amelyek a meleg miatti kimerültségre, vagy hőgutára utalnak. Az előbbit a fejfájás, a szédülés, a gyengeség, a hányinger, a sötét színű vizelet jelzi. Ekkor fontos a pihenés, a hideg borogatás, a ventilátor, a légkondicionálás. Hőgutára utalhat a gyors, gyenge pulzus és lélegzés, a zavarodottság, a kipirult, forró bőr, az eszméletvesztés. Ilyenkor azonnal hívjunk mentőt! A nagy melegben az erek kitágulnak, a vérnyomás ingadozik, izzadunk. Ez kihat a vízháztartásra, megterhelheti a szívet, megnőhet a szívinfarktus, az ödémásodás, a trombózis kockázata is. A kánikula felerősítheti a gyógyszerek hatását, ami esetleg arra engedi következtetni a betegeket, hogy csökkenthetik az adagot vagy el is hagyhatják az adott szert, ez azonban nagyon veszélyes lehet! Ilyenkor keressük fel a kardiológust, mert csak a kivizsgálás, a kontroll lehet az alapja a biztonságnak, a szövődmények elkerülésének.